Kaybolduktan 42 gün sonra cesedi bulunan kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Samsun'da kaybolduktan 42 gün sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'un cenazesi, yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı baba, idam cezası getirilmesini istedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. (37) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüpheli, 4 gün önce gece cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç mevkiinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem C. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Arzu Aygün'ün cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin kimlik tespiti için anne ve babasından da örnek alınarak DNA testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildi. DNA testi sonucu cesedin Arzu Aygün'e ait olduğu kesinleşti. Aygün'ün cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Cenazeyi almaya baba Seyfullah Aygün, anne Semine Aygün, kardeşi Murat Aygün ile Arzu Aygün'ün 15 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğlu ile akrabaları geldi. Hastaneden alınan cenaze Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü aracıyla önce Kıranköy Mezarlığı'na götürüldü. Burada dini vecibeler yerine getirildikten sonra cenaze Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Acılı baba Seyfullah Aygün, "Bu tür canileri devlet cezaevinde beslemesin. Haksız yere cinayet işleyenleri devlet adam etsin ve idam kanunu kesinlikle derhal çıksın" dedi.

Anne Semine Aygün ise, "Devletimizden ricam Türkiye'de kadın cinayetleri olmasın. Hiçbir ana baba evlatsız kalmasın. Hiçbir evlat ana babasız kalmasın. Artık yeter duysun sesimizi, dünya duysun yeter. Biz yandık, bizim evlatlarımız yandı. Başka ana babalar yanmasın, evlatlar yanmasın" diye konuştu.

Arzu Aygün'ün cenazesinin yarın Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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