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Kazada yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

İHA

Kazada yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde 5 gün önce saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Keskin (40) idaresindeki 34 DGE 632 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan Erkan Güney (41) ile sürücü Kerim Keskin yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Erkan Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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