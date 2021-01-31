Banyoda semaverden sızan gazdan öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, iddiaya göre banyoya konulan semaverden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nazlı İşleyen (13), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay Vezirköprü ilçesi Cebeli Mahallesi'nde, meydana geldi. İddialara göre, Nazlı İşleyen, içinde semaver bulunan banyoya girdi. Ancak uzun süre banyodan çıkmadı. Bunun üzerine yakınları girdikleri banyoda Nazlı İşleyen'i yerde hareketsiz buldu. Aile fertlerince hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Nazlı İşleyen'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede çocuğun, banyoda bulunan semaverden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-01-31 16:07:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.