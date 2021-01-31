İlkadım Belediyesi’nden “Ata Ocağı” projesi

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ata Ocağı” projesi ile yaşlıların kendi akranlarıyla vakit geçireceği güzel bir ortamı hizmete sunacaklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, “Bizim için her zaman geleceğe dair, geçmişten gelen birikimleriyle teminatımız olan yaşlılarımızın kendi akranlarıyla sohbet edebileceği, Türkiye’de bir ilk olacak projemiz ‘Ata Ocağı’ ile kendi emsalleriyle zaman geçirebileceği, akşam da evlerine gidebileceği, aile bağlarını sağlamlaştıran uygulamayla yaşlılarımıza ikinci baharı yaşatacağız” dedi.

Ata Ocağı projesinin önemli bir proje olduğuna değinen Başkan Demirtaş, “'Yaşlanınca en çok ihtiyaç duyulacak konulardan birisi, sohbet edebilecek birisini bulabilmektir. Yaş farkından dolayı iletişimde sıkıntılar yaşayan yaşlılarımız için sabah kalktığında kendi akranıyla beraber olabileceği sohbet edebileceği, hobi bahçeleri tarzında bir mekanda zaman geçirebileceği, akşam da evine dönebileceği bir ortamda, sosyal donatıları olan bir mekanda satranç ve dama gibi oyunlar oynayacağı etrafı korunaklı alanda bulunan bahçede toprakla uğraşarak günü stresini üzerlerinden atacakları bir yapıda bir araya getireceğiz. Bu projemizdeki muradımız huzur evlerinden farklı olarak eli öpülesi yaşlı büyüklerimize sosyal hayatın içerisinde ailelerinden kopmadan farklı yaşam alanlarında hoşça vakit geçirebileceği bir ortam sağlamak istiyoruz. Bu noktada ilçemiz sınırları içinde şehir merkezine yakın ulaşım sorunun olmadığı doğa ile yeşilin bir arada olacağı yer konusunda proje ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Pandemini bitmesiyle birlikte ilçemize vizyon kazandıracak projeleri aciliyet sırasına göre hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



“Geleceği planlıyoruz”

Ailenin toplumdaki önemini vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

“Anne ve babayı dinleyen insanların annebaba ve büyükleriyle beraber iyi ilişkiler içerisinde bir aile oluşturursak, toplumun geleceğiNİ de bu yönde şekillendiririz. Gelecekte daha önemli işler yapmak ve toplumumuzun daha güzel bir geleceği elde etmesi için ilçemizde büyük gayret sarf ediyoruz.”

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