Samsunspor’dan 'kural hatası' açıklaması!

– Samsunspor Kulübü, bugün oynanan ve futbolda az rastlanılan olayların yaşandığı Ümraniyespor maçında 'kural hatası' olduğunu ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini iddia etti.

Samsunspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı ve maç 22 bitti. Mücadelenin 88. dakikasında durum 11'ken hakem oyunu durdurduktan sonra hava atışıyla topu Samsunspor’a verdi. Ümraniyesporlu Okan Derici, meşin yuvarlağın Samsunspor’a verilmesine rağmen topu Djedje’nin önünden alarak, Samsunspor futbolcuların şaşkın bakışları arasında filelere gönderdi. Okan Derici, golü attıktan sonra yaklaşık 5 dakika yerde yattı. 10 dakika kadar duran karşılaşmada saha içinde tartışmalar sürerken, hakem Ramazan Keleş, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’a kırmızı kart, Nurullah Alan ve Vukan Savicevic’e de itirazlarından dolayı sarı kart verdi. Yaşanan olayların ardından Ümraniyesporlu futbolcular da santradan sonra hareket etmedi ve Nadir Çiftçi’nin gol atmasına izin verdi. Daha sonra hakem Ramazan Keleş, uzatma dakikalarını oynatmadan maçı sonlandırıldı.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, karşılaşmada kural hatası yapıldığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:



“Bugün Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan TFF 1. Lig 19. hafta mücadelesinde Bereket Sigorta Ümraniyespor – Yılport Samsunspor karşılaşmasının 88. dakikasında maçın hakemi Ramazan Keleş tarafından maçın sonucuna etki eden ‘bariz’ bir oyun kuralı hatası yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından bu kuralın açılımını paylaşmak istiyoruz. ‘IFAB’ın 2020 – 2021 yılı futbol sezonu için geçerli olan ‘Futbol Oyun Kuralları’ kitabı 8’inci maddesine göre, Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyunun aşağıdaki durumlara göre tekrar başlaması gerekiyor; eğer top rakip takımın kalesine girerse, kale vuruşu ile, eğer top takımın kendi kalesine girerse, köşe vuruşu ile başlaması gerekiyor. Şampiyonluk yolundaki gidişatımızı direkt etkileyecek olan bu hatanın telafisine yönelik olarak kulübümüz yasal süre içerisinde TFF’ye maçın tekrarlanması için başvuruda bulunacaktır. Bu maçta yaşananlara ilişkin kulüp açıklamamızı ise ilerleyen saatlerde resmi hesaplarımızdan ve internet sitemizden paylaşacağız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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