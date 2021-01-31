Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

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Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.Y. 336 kapsül sentetik ecza ile yakalandı. Gözaltına alınan C.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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