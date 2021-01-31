Samsunspor TFF’den maçın tekrarını istiyor Olaylı maçın yankıları sürüyor

– Samsunspor Kulübü yaptığı yazılı açıkla ile Ümraniyespor maçında yaşanan kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesini istedi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında oynanan ve sahalarda az rastlanan olayların yaşandığı ÜmraniyesporSamsunspor maçının yankıları ulusal ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Samsunspor’a bırakılan hakem atışında Ümraniyesporlu futbolcu Okan Derici’nin topu Samsunsporlu Djedje’nin önünden alarak ikinci bir futbolcuya değmeden direkt rakip filelere yollaması ve hakemin golü geçerli sayıp santra yaptırması kural hatası olarak nitelendirilmişti. Spor otoriteleri, Hakem Ramazan Keleş'in kurallar gereği; top ikinci bir futbolcuya değmeden rakip kaleye gittiği için kale vuruşu ile oyunun başlatması gerektiği söylediler.

Eski hakemler ve spor kamuoyu da maçta kural hatası yapıldığı ve maçın tekrar edilmesini belirtirken, Okan Derici’nin attığı gol sonrası Samsunspor’un santra vuruşu ile başlayan oyunda Ümraniyesporlu futbolcular takım arkadaşları Okan Derici’nin yaptığı hareketin fair play dışı olduğunu düşünerek, Nadir Çiftçi’ye müdahale etmeyerek topu sürerek, gol atmasına izin vermişti. Olaylı maçın ardından kısa bir açıklama yayınlayan kırmızıbeyazlı kulüp, akşam geç saatlerde bir açıklama daha yayımladı.

Samsunspor Kulübü adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üzülerek belirtmemiz gerekir ki bugün Ümraniye Şehir Stadı’nda Türk futbolu adına bir utanç tablosu yaşanmıştır. Maçın hakemi başlama düdüğünden son düdüğe kadar gösterdiği at niyetli tutum ile takımımızı adeta saha içinde sindirmeye çalışmış ne kural ne vicdan tanımıştır. Tüm futbol paydaşlarının ve kamuoyunun bilmesini isteriz ki başta maddi ve manevi tüm hayatını kulübümüze adamış olan başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere bu kulüp için ter döken kimsenin emeğinin böyle şaibeli bir zihniyet tarafından gasp edilmesine asla müsade etmeyiz. Esasında Türk futbolunun çatı kuruluşu olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun da itibarını zedeleyebilecek bu türdeki bir hakem yönetimi başta yine Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere tüm futbol paydaşlarının hep birlikte mücadele etmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Herkesin olduğu gibi bizim de tek beklentimiz adil bir yönetimdir. Sahada gasp edilen adaletin maçın tekrarı kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun saygıdeğer mercileri tarafından yeniden sağlanacağına olan inancımız tamdır. Bariz kural hatasından bağımsız olarak bugün sahada yaşanan hakem yönetimini kınarken fair playin ruhunu yaralayanları futbol kamuoyunun takdirine bırakıyor fair play ruhunu yaşatan tüm paydaşlara da alkışlarımızı gönderiyoruz. Yaşasın adalet yaşasın fair play.”

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