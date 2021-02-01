Sünnet için yarıyıl tatili uygun zaman

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Sünnet sonrası dinlenmenin, oluşacak komplikasyonları azaltır. Bu nedenle okul tatilinde yapılması dinlenme olanağı sağlar" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın, sünnet için en uygun zamanlardan birinin de yarıyıl tatili olduğunu söyledi. Sünnet sonrası dinlenmenin, oluşacak komplikasyonları azalttığına dikkat çeken Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Bu nedenle okul tatilinde yapılması dinlenme olanağı sağlar" diye konuştu.



“Uzman hekimler tarafından yapılmalı”

Sünnetin uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirten Dr. Günaydın şu bilgileri verdi: "Sünnet, boşaltım ve cinsel organ olan peniste yapılan son derece ciddi bir cerrahi işlemdir. Hastane koşullarında, ameliyathanede yapılması en doğru yaklaşımdır. Kanama, enfeksiyon, yetersiz veya fazla kesilme, glans penis yaralanması ve meatal darlık oluşması sıklıkla karşılaşılan komplikasyonlardır. Sünnet sonrası dinlenme oluşacak komplikasyonları azaltır. Bu nedenle okul tatilinde yapılması dinlenme olanağı sağlar. Sonuç olarak sünnet işlemi için aileler, arayış içine girdiğinde kulaktan dolma kişilere değil, Çocuk Cerrahisi Uzmanı gibi alanında uzman hekimlere gitmesinde ve çocuklarının sünnet işlemini bu hekimler kontrolünde gerçekleştirmesini tavsiye ediyorum."

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