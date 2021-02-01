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Samsun'da korona aşısı yapılan kişi sayısı 40 bini geçti.

'Türkiye Aşı Tablosu'na göre bugün (01 Şubat) Samsun’da yapılan Kovid19 aşı sayısı saat 12.01 itibarıyla 40 bin 565’e yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tüm 75 yaş üstü vatandaşlarımızı MHRS üzerinden randevularını alarak aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Aşı korona virüse karşı elimizdeki en etkili koruma kalkanı” denildi.

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