– Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülen 4 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek, daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

4 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediye binasında yer alan toplantı salonunda yapıldı. Meclis gündemine sunulan 4 madde daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi.



"Takdire şayan bir mücadele veriyoruz"

Meclis sonrası açıklamalarda bulunan Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, “Talihsiz bir 2020 yılını geri bıraktık. Kovid19 dünyayı etkisi altına aldı. Pandemi 10 aydır hayatımızda. Tekkeköy Belediyesi olarak hükümetimizin de desteği ile bu salgın sürecinde takdire şayan bir mücadele veriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Salgınla mücadele konusunda herkesin kendi çevresini etkilemesi gerekiyor. Tedbirlere uymak ve ‘aşı geldi’ rehavetine kapılmamak gerekiyor. Son günlerde maalesef kısıtlamalardan dolayı akraba ve ev ziyaretleri biraz daha revaçta. Sanki yakın akrabalardan virüs bulaşmıyor gibi bir algı içerisinde oluyoruz. Maalesef bu virüsün akraba tanıma olayı yok. Biraz hasretimizi bağrımıza gömeceğiz. İleride daha fazla kucaklaşmak, dertleşmek istiyorsak, sabredip hasretle salgının geçmesini bekleyeceğiz” dedi.

Gündem maddeleri, komisyon toplantısının ardından yapılacak meclis toplantısı ile karara bağlanacak.

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