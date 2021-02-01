Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var” Tekkeköy’ün 62 olan mahalle sayısı yapılan referandum ile 63’e çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var” Tekkeköy’ün 62 olan mahalle sayısı yapılan referandum ile 63’e çıktı

İHA

Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var” Tekkeköy’ün 62 olan mahalle sayısı yapılan referandum ile 63’e çıktı

– Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, önceki yıllarda bazı mahallelerin Tekkeköy’den ayrılmak istediklerini ancak kendi dönemlerinde yapılan hizmetler ile artık diğer ilçelerdeki mahallelerin referandum yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da imzası ile Tekkeköy’e bağlandığını söyledi.
Samsun’un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan sanayi, sağlık, tarih ve turizm kenti Tekkeköy, adındaki köy ibaresini bir kenara bırakarak, giderek gelişip, şehirleşiyor. Önceki yıllarda özellikle kırsal kesimde bulunan mahalleler referandum ile Tekkeköy’den ayrılmak isterken şimdilerde ise referandum yaparak, ilçeye bağlanmak istiyorlar. Başkan Hasan Togar, son olarak Fındıcak Mahallesi’nin referandum ile Tekkeköy ilçesine bağlandığını belirterek, 62 olan mahalle sayılarının 63’e yükseldiğini dile getirdi.
Tekkeköy Muhtarlar Derneği’nde muhtarlarla bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Korona virüsü ile herkes mücadele devam ediyor. Dünya, bütün liderlerin de dediği gibi asla eskisi gibi olmayacak. 1 saat önce telefonla konuştuğumuz birinin 1 saat sonra kötü haberini alabiliyoruz. Ya da 15 gün hastanede tedavi görmüş birisinin taburcu olmasını beklerken acı haberi ile karşılaşıyorsunuz. Demek ki bu dünya çok hesap yapılacak kadar uzun değil, insanların birbirini kıracağı kadar da uzun değil. Önemli olan insan olarak dostluğu, arkadaşlığı, büyüklüğü ve küçüklüğü bilebilmektir” dedi.

“Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var”
Tekkeköy’ün kabuğunu kırarak hızlıca geliştiğini ve bunun yansımalarını da gördüklerini ifade eden Hasan Togar, “Bugün Tekkeköy’ün 62 olan mahalle sayısı 63 oldu. Fındıcak Mahallesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Tekkeköy ilçemize bağlandı. Bu bizim için ayrı gururdur. Geçmişte bu ilçeden referandumla ayrılmak isteyen köylerin, mahallelerin olduğu dönemlerden bugün referandumla Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var. Bu bizim için büyük bir gururdur. Normalde kırsalda hizmet etmek sıkıntılıdır. Bize kim bu konuda teveccüh ediyorsa o köylerin referandum yapıp Tekkeköy’e bağlanması bize yük değil şereftir, gururdur. İnşallah bunun gibi daha bir sürü mahalle bize bağlanmak ister” diye konuştu.

“15 yıl görev yapıp da eksiklerim var diyenin kendisi eksiktir”
Tekkeköy’ün her açıdan örnek bir belediye olduğunu belirten Togar, şunları söyledi:
“Bana göre Tekkeköy Belediyesi ekip olarak Türkiye’nin örnek belediyelerinden bir tanesidir. İstisnaları mutlaka vardır ama çok iyi çalışan ve işini severek yapan bir ekiple hizmet veriyoruz. Bu zamana kadar belediye, hayatımda her işin önünde oldu. Benim hayatımda evim bile belediye kadar önemli olmamıştır. Buradaki amacımız yarın öbür gün arkamızdan insanların iyi konuştuğu şeyleri duyabilmektir. AK Parti’nin belediyeler için 3 dönem kuralı vardır. Bence de çok geçerli bir durum. Bir isim, kim olursa aynı yerde 15 yıl boyunca görev yapıp da hala, ‘daha eksiklerim var’ diyorsa onun kendisinde eksilik vardır. ‘Çok daha farklı yerlerde ve görevlerde niyetim var’ diyebilir. Ona eyvallah. Allah herkese bu kamu görevini nasip etmez. Biz de bu nasibi bilip de ona göre davranırsak daha iyi olur.”
Muhtarlar da Başkan Togar’a samimi açıklama ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kendi düşüncelerini paylaştılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı
Samsun'da korona aşısı yapılan kişi sayısı 40 bini geçti
YEREL HABERLER Samsun'da korona aşısı yapılan kişi sayısı 40 bini ...
Ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı “Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı” tamamlandı
YEREL HABERLER Ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı “Vezirköprü ...
Sünnet için yarıyıl tatili uygun zaman
YEREL HABERLER Sünnet için yarıyıl tatili uygun zaman
Samsunspor TFF’den maçın tekrarını istiyor Olaylı maçın yankıları sürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor TFF’den maçın tekrarını istiyor Olaylı ...
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
Samsunspor’dan 'kural hatası' açıklaması!
YEREL HABERLER Samsunspor’dan 'kural hatası' açıklaması!
Olaylı maçla ilgili Samsunspor'dan açıklama
YEREL HABERLER Olaylı maçla ilgili Samsunspor'dan açıklama
Başkan Demir: “Vatandaşlarla iç içe hizmet odaklı çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Vatandaşlarla iç içe hizmet odaklı ...
Başkan Demir öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Demir öğrencileri ödüllendirdi
Samsun’da balık yetiştiriciliği ve üretimi 1 yılda yaklaşık yüzde 2 katına çıktı Samsun’da su ürünleri yetiştiriciliği artarak devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun’da balık yetiştiriciliği ve üretimi 1 yılda ...
Banyoda semaverden sızan gazdan öldü
YEREL HABERLER Banyoda semaverden sızan gazdan öldü
İlkadım Belediyesi’nden “Ata Ocağı” projesi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden “Ata Ocağı” projesi
Kazada yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan şahıs tedavi altına alındığı ...
Kaybolduktan 42 gün sonra cesedi bulunan kadının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaybolduktan 42 gün sonra cesedi bulunan kadının ...
Kısıtlamada tezgahları farklı balıklar süsledi
YEREL HABERLER Kısıtlamada tezgahları farklı balıklar süsledi
Zıpkınla balık avına idari işlem
YEREL HABERLER Zıpkınla balık avına idari işlem
Başkan Sandıkçı: “Araç filomuz artık çok daha güçlü”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Araç filomuz artık çok daha güçlü”
Samsun TSO personeline duygusal dayanıklılık eğitimi
YEREL HABERLER Samsun TSO personeline duygusal dayanıklılık eğitimi
Samsun'da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit ...
Samsun'da kaybolan Alzheimer hastası dere yatağında baygın halde bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da kaybolan Alzheimer hastası dere yatağında ...
Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını ...
Patlayıp ateş saçan elektrik kabloları mahalle sakinlerini korkuttu
YEREL HABERLER Patlayıp ateş saçan elektrik kabloları mahalle ...
EMŞAV’dan 205. mevlit
YEREL HABERLER EMŞAV’dan 205. mevlit