Murzioğlu'dan 2020 değerlendirmesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murzioğlu'dan 2020 değerlendirmesi

İHA

Murzioğlu'dan 2020 değerlendirmesi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2020 yılında pandemiye rağmen hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2020 yılı içinde yaptıkları çalışmaları rakamlarla değerlendirdi. Açıklamasında, çok zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Murzioğlu, “2020 yılı maalesef korona virüsün yön verdiği bir yıl oldu. Tüm planlamalarımız bir anda yön değiştirmek zorunda kaldı. Aşılanma sürecinin başlamasıyla birlikte yeni yıldan umutlarımız çok daha fazla. Bu bizlere bir kez daha beklenmeyen durumlar karşısında esnek olmamız ve anlık pratik çözümler üretmemiz gerektiğini gösterdi ki alt yapı ve zihniyet olarak buna uygun olduğumuzu bu süreçte görmüş olduk. Öncelikle hizmet veren bir kuruluş olarak, hizmet ortamımızda üst düzey önlemler aldık ve çalışma planlaması oluşturduk. Çok şükür ki bu zamana kadar herhangi bir bulaş sorunu yaşamadan geldik. Aldığımız önlemler ve planlamalar çerçevesinde bölgemizde TSE Kovid19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk kuruluş olduk. Online iletişim alt yapısı oluşturduk. 7x24 online iletişim alt yapısıyla bin 550 üyemizin sorusunu anlık yanıtladık” dedi.

Samsun TSO, Türkiye’de iki odadan biri
Hafta sonu yasağından muaf olan firmalar için izin işlemlerini Valilikçe yapılan görevlendirmeyle oda olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Murzioğlu, “Sosyal mesafeyi korumak, bulaş riskine maruz kalmamak için Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce kendi yazılımımızı geliştirdik. Türkiye’de bu işi yapan iki Odadan birisiyiz. Sistemi devreye aldığımız 28 Aralık 2020 tarihinden bu yana bin 169 firma, 25 bin 496 tekil çalışan için 93 bin 985 adet izin belgesini online ortamda oluşturduk. 2020 yılında 7x24 Ebelge sistemi üzerinden 829 adet efaaliyet belgesi ürettik. 2020 yılında bin 92 şirket kuruluş işlemi, 7 bin 784 tescil işlemi gerçekleştirdik. 164 sanayicimize yerli malı belgesi, 218 sanayicimize kapasite raporu düzenledik. Üç bin 114 kişiye sayısal takograf kartı, 242 adet iş makinesi tescil belgesi, 788 adet tır karnesi verdik” diye konuştu.

50 firmaya profesyonel ihracat eğitimi
İhracatın artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “İhracata yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesine 7x24 destek verdik. 2020 yılında 34 bin 771 adet dolaşım ve menşe belgesini elektronik ortamda onayladık. 50 firmamıza profesyonel ihracat danışmanlığı verdik. Üç tane B2B organizasyonu gerçekleştirdik, 34 firmamızla eşleştirdik. 10 firmamıza inovasyon analizi yaptık. 13 firmaya dış ticaret istihbaratı sağladık, 70 binden fazla potansiyel ithalatçı firma bilgisi paylaştık. Fiziki buluşmaları erteledik ama üyelerimizi bilgilendirme çalışmalarına ara vermedik. 2020 yılında Samsun ve Türkiye ekonomisinin analiz edildiği 50 tane yayın ürettik. Üyelerimize yönelik 25 eğitim, webinar düzenledik. 13 adet sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirdik. Bunun yanında ulusal ve uluslararası fonlardan hibe aldık. Avrupa İşletmeler Ağı COSME’den 171 bin 406 euro, Horizon’dan 43 bin 855 euro, AB Bilgi Merkezi’nden 40 bin euro, ABTürkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İş Birliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nden 144 bin euro ve Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi için de 3 milyon 36 bin TL hibe desteği alarak, şehrimizin kalkınmasına katkı sağladık. Üyelerimize bu zor zamanda destek olabilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ne katkı verdik. Dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Biz de bunun bize getirdiklerine uyum sağlayarak faaliyetlerimize çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılını bu bağlamda başarıyla tamamlamamıza katkı veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evsiz gence Başkan Deveci sahip çıktı
YEREL HABERLER Evsiz gence Başkan Deveci sahip çıktı
Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak isteyen mahalleler var” Tekkeköy’ün 62 olan mahalle sayısı yapılan referandum ile 63’e çıktı
YEREL HABERLER Başkan Togar: “Referandum ile Tekkeköy’e bağlanmak ...
Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı
Samsun'da korona aşısı yapılan kişi sayısı 40 bini geçti
YEREL HABERLER Samsun'da korona aşısı yapılan kişi sayısı 40 bini ...
Ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı “Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı” tamamlandı
YEREL HABERLER Ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı “Vezirköprü ...
Sünnet için yarıyıl tatili uygun zaman
YEREL HABERLER Sünnet için yarıyıl tatili uygun zaman
Samsunspor TFF’den maçın tekrarını istiyor Olaylı maçın yankıları sürüyor
YEREL HABERLER Samsunspor TFF’den maçın tekrarını istiyor Olaylı ...
Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
Samsunspor’dan 'kural hatası' açıklaması!
YEREL HABERLER Samsunspor’dan 'kural hatası' açıklaması!
Olaylı maçla ilgili Samsunspor'dan açıklama
YEREL HABERLER Olaylı maçla ilgili Samsunspor'dan açıklama
Başkan Demir: “Vatandaşlarla iç içe hizmet odaklı çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Vatandaşlarla iç içe hizmet odaklı ...
Başkan Demir öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Demir öğrencileri ödüllendirdi
Samsun’da balık yetiştiriciliği ve üretimi 1 yılda yaklaşık yüzde 2 katına çıktı Samsun’da su ürünleri yetiştiriciliği artarak devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun’da balık yetiştiriciliği ve üretimi 1 yılda ...
Banyoda semaverden sızan gazdan öldü
YEREL HABERLER Banyoda semaverden sızan gazdan öldü
İlkadım Belediyesi’nden “Ata Ocağı” projesi
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi’nden “Ata Ocağı” projesi
Kazada yaralanan şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan şahıs tedavi altına alındığı ...
Kaybolduktan 42 gün sonra cesedi bulunan kadının cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaybolduktan 42 gün sonra cesedi bulunan kadının ...
Kısıtlamada tezgahları farklı balıklar süsledi
YEREL HABERLER Kısıtlamada tezgahları farklı balıklar süsledi
Zıpkınla balık avına idari işlem
YEREL HABERLER Zıpkınla balık avına idari işlem
Başkan Sandıkçı: “Araç filomuz artık çok daha güçlü”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Araç filomuz artık çok daha güçlü”
Samsun TSO personeline duygusal dayanıklılık eğitimi
YEREL HABERLER Samsun TSO personeline duygusal dayanıklılık eğitimi
Samsun'da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit ...
Samsun'da kaybolan Alzheimer hastası dere yatağında baygın halde bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da kaybolan Alzheimer hastası dere yatağında ...
Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Banyoda zehirlenen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını ...