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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi

İHA

Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan eve operasyon düzenledi. Suriye'den gelen istihbari bilgiler doğrultusunda Abdullah M.S.(56) ile oğulları Khaled M.S.(25), Zakarya M.S.(31) ve Mohammad M.S. (25) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan baba ve 3 oğlu Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Khaled M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, baba Abdullah M.S. ile Zakarya M.S. ile Mohammad M.S. ise yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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