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İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı İhsan Kalkavan’ın adı çocuk parkında yaşayacak

İHA

İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı İhsan Kalkavan’ın adı çocuk parkında yaşayacak

– İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nda görüşülen 10 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi.
6 gündem ve 4 gündem dışı olmak üzere toplam 10 maddenin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında yapıldı. Maddeler mecliste görüşüldükten sonra daha ayrıntılı incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.
Gündem dışı maddelerden olan “Çocuk Trafik Eğitim Parkı”nın adının “İhsan Kalkavan Çocuk Trafik Eğitim Parkı" olarak değişmesini içeren gündem maddesine MHP Grup Başkanvekili İbrahim Üstün, tüm parti grup başkanvekilleri ile daha önceden istişare ettiklerini ve tüm partilerin bir yere isim önerisi getirerek ortak maddede teklif götüreceklerinden dolayı bu maddenin gündeme alınmamasını istedi. Üstün’ün bu çıkışına diğer partilerin temsilcileri İhsan Kalkavan’ın Samsun için önemli bir isim olduğunun altını çizerek, maddenin geçmesini istediler.
Diğer partilerin de belirledikleri isimlerin, bazı yerlere isimlerinin verilmesinin diğer aylardaki meclis toplantılarında gündeme alınması kararlaştırarak, “Çocuk Trafik Eğitim Parkı”nın adının “İhsan Kalkavan Çocuk Trafik Eğitim Parkı olarak değişmesini içeren gündem maddesi, Şubat ayı meclis gündemine alınarak, komisyona havale edildi.

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