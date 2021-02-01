Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, hormonal hipertansiyon hastalığının ameliyatla tedavi edilebildiğini söyledi.

Halk arasında hipertansiyona kalp ve böbrek hastalıklarının yol açtığı bilgisi hakim. Oysa bu hastalığın önemli nedenlerinden bazıları hormonal sebeplerden kaynaklanıyor.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr Feyzi Gökosmanoğlu, “Hipertansiyon eğer hormonal sebeplerden yani endokrinolojik hastalıklardan kaynaklanıyorsa, hastalar hormonal bozukluğun tedavisi sonrasında, hipertansiyondan da tamamen kurtulacaklardır” dedi.



Endokrinolojik sebeplere bağlı hipertansiyon ameliyatla tedavi ediliyor

Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu şu bilgileri verdi: “Dünyada yaklaşık 1 milyar, ülkemizde 18 milyon hipertansiyon hastası mevcut. Toplumda yaygın olan bilgi, hipertansiyona kalp ve böbrek hastalıklarının yol açtığıdır, hormonal tansiyon ise genellikle bilinmez, oysa tiroit, böbrek üstü bezi ve hipofiz bezi hastalıkları da hipertansiyona neden olabilir. Eğer tansiyon bu hormonal sebeplerden kaynaklanıyorsa, bu hastalar ameliyatla tansiyondan kurtulabilirler.”



Bu belirtilere dikkat

Dr. Gökosmanoğlu, “Hastalarda ani başlangıçlı hipertansiyon tespit edildiyse, hipertansiyon 20 yaşından önce, 50 yaşından sonra ortaya çıkmışsa, ataklar halinde yükselen ve çok yüksek değerlere çıkan hipertansiyon saptanmışsa, hipertansiyon esnasında baş ağrısı, çarpıntı, terleme, yüzde kızarma oluyorsa, hipertansiyonla birlikte bazen bulantı, kusma, bulanık görme varsa, aile bireylerinde yaygın tansiyon veya ani ölüm hikayesi varsa, 34 ilaçla tansiyon kontrol edilemiyorsa; mutlak olarak hormonal hipertansiyon değerlendirilmesi açısından bir endokrinoloji uzmanı ile görüşülmesi şarttır” diye konuştu.



“Endokrin hipertansiyon hayatı tehdit edebilir”

Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu son olarak endokrin hipertansiyonun diğer tansiyon tiplerinden farklı olarak ölümcül seyrettiğini, tedavi edilmediği durumda, ani ölüm, beyin kanaması, felç, kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz içi kanama gibi çok ciddi bulgulara neden olduğunu vurgulayarak, “Tansiyon sırasındaki bulguları kesinlikle göz ardı etmeyin” ifadesini kullandı.

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