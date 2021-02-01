Samsun’dan Uzak Doğu ve Arabistan yarımadasına deniz salyangozu ihracatı İsrail ve Güney Amerika ülkelerine balık unu ve balık yağı 2020 yılında Samsun’da hayvansal ürün ihracatı arttı

Samsun’dan 2020 yılında AB ülkelerine su ürünleri, bal, marine hamsi, kedi köpek maması ve tıbbi sülük, İsrail ve Güney Amerika ülkelerine balık unu ve balık yağı, Uzak Doğu ve Arabistan yarımadasında bulunan ülkelere deniz salyangozu, Orta Doğu, Japonya ve Kuzey Afrika ülkelerine ise kanatlı ürünler ihracatı gerçekleştirildi. 2019 yılında 28 milyon 170 bin 534 dolar olan ihracat değeri, 2020 yılında 40 milyon 690 bin 666 dolara yükseldi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Düğlı, “Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hayvansal kökenli ürün ihracatı 2019 yılına göre 2020 yılında artış göstermiştir. 2019 yılında 377 olan ihracat sayısı 2020 yılında 456 olmuş ve 15 milyon 583 bin 758 kg olan ihracat miktarı ise 17 milyon 535 bin 714 kg olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2019 yılında 28 milyon 170 bin 534 dolar olan ihracat değeri de 2020 yılında 40 milyon 690 bin 666 dolar olmuştur” dedi.

Samsun’un iklim, toprak ve topoğrafya gibi doğal avantajlarıyla bitkisel üretim ve su ürünleri üretiminde olduğu gibi hayvansal üretimde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, hayvansal ürün ihracat rakamlarının pandemiye rağmen 2020 yılında 2019 yılına göre artış göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, Samsun Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla hayvansal ürün ihracatının 2021 yılında da artırılması için üretici ve yatırımcılara destek olunmaya, böylelikle de istihdamın artırılmasına ve ilin kalkındırılmasına katkılar sunulmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

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