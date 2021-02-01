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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta araçlardan atılan çöpler ‘pes’ dedirtiyor

İHA

Sinop'ta araçlardan atılan çöpler ‘pes’ dedirtiyor

– Sinop’ta seyir halindeki araçlardan atılan çöpler ‘pes’ dedirtiyor. Karayolu kenarlarında temizlik yapan ekipler cam ve pet şişe, boş sigara kutuları, izmaritler, bebek bezleri ve hatta kullanılmış maskelerle bile karşılaşıyor.
Sinop Karayolları 78. Şube Şefliği yol bakım ekipleri tarafından Erfelek Sinop arasındaki karayolu kenarları çöplerden temizleniyor. Erfelek yolu Mertoğlu köyü mevkiinde yol üzerinde bulunan yağmur kanallarında biriken toprak ve çöpleri Sinop Karayolları 78. Şube Şefliği'ne bağlı Yol Bakım ekipleri tarafından toplanarak çöp torbalarına konuyor. Kanallarda toplanan topraklar ise alınıp kontrollü bir alana atılıyor. Yapılan temizlikte hayrete düşüren malzemeler de bulunuyor. Cam ve pet şişe, boş sigara kutuları, izmaritler, bebek bezleri ve hatta kullanılmış maskelerle bile karşılaşılıyor.
Yapılan çalışmayla yolların temiz kalması ve vatandaşların temiz bir çevrede seyahat etmesi sağlanıyor. Çöplüğe dönen yol kenarlarının karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi ve yağmur kanallarının temizlenmesi takdirle karşılanıyor.

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