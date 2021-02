Kadın vatmanın dikkati sayesinde ölümden dönen Merve: Hayatta kalmam mucize

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da tramvay beklediği durakta aniden fenalaşıp raylara düşen ve kadın vatmanın dikkati sayesinde kurtulan Merve Huntürk (21), o anları anlattı. Tramvayın makinistine teşekkür eden Huntürk, "Eğer fark etmeseydi şu an hayatta bile olmayabilirdim. Çok kötü şeyler olabilirdi. Hayatının kıymetini bilsin herkes" dedi.

Olay, 28 Ocak'ta Atakum ilçesinde hatif raylı sistemin Türk-İş durağında meydana geldi. Durakta tramvay bekleyen Merve Huntürk, aniden fenalaşıp raylara düştü. Bir süre sonra durağa yaklaşan tramvayın makinisti Merve Yıldız Öker (33), raylar üzerindeki Huntürk´ü fark etti. Tramvayı durduran Öker, baygın olan genç kıza ilk müdahaleyi de kendisi yaptı, ardından da durumu Hafif Raylı Sistem Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi. Huntürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'TRAMVAYIN GELMESİNE 1 DAKİKA VARDI, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale sonrasında Merve Huntürk, taburcu oldu. Neden bayıldığının teşhisi için doktora gittiğini ve sürecin devam ettiğini söyleyen Huntürk, yaşadıklarını anlattı. Evine gitmek için tramvaya binmek üzere durağa gittiğini belirten Huntürk, "Tramvay durağına geldim. Telefonla arkadaşımla konuşuyordum, panoda yazan tramvayın geliş süresine baktım, 4 dakika yazıyordu. En son 1 dakikaya kadar gördüm sonrasını hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda yatıyordum, yanımda vatman hanımefendi ve birkaç tane de vatandaş vardı. Sonra beni hastaneye götürdüler. Gerekli müdahaleler yapıldı sonra da taburcu oldum. Daha önce de birkaç defa bayılmıştım. Sadece bu kadar ileri boyutlu ilk defa oldu. Şu anda tam bir teşhis konulmadı hala tahlillerle uğraşıyorum. Sonucu ben de bekliyorum" dedi.

'HAYATTA OLMAYABİLİRDİM'

Güvenlik kamerası görüntüsünü izlediğinde kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen Merve Huntürk, "Kendimi o halde görmek beni çok üzdü. Zaten hayatta olmam bir şans eseri bir mucize olduğumun bilincindeyim. Sosyal medya üzerinden makinist Merve Hanım´a ulaşıp teşekkür ettim. Allah ondan razı olsun. Allah beterinden korudu, daha kötü sonuçlar olabilirdi. Sonuçta rayların üzerine düşüyorum, Allah kurtardı beni. Beni görmeseydi, sonuçta fark etmeyebilirdi, kısıtlama vardı, sokakta kimse yoktu. Dikkat etmeyebilirdi, yavaşlamaları da zor olan araçlar tramvaylar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir mucize eseri hayatta kaldım. Eğer fark etmeseydi şu an hayatta bile olmayabilirdim. Çok kötü şeyler olabilirdi. Hayatının kıymetini bilsin herkes. Şu anda geçirdiğimiz bir saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorum" diye konuştu.

'GEÇ FARKKETTİĞİMDE KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ'

Raylara düşen genç kızı fark edip tramvayı durdurarak ilk müdahaleyi yapan 4,5 yıllık makinist Merve Yıldız Öker ise, "Her gün aslında birçok olay, tehlike atlatıyoruz aslında ama böyle bir olay yaşamadım daha önce. Dikkat bizim için çok önemli. Gördüğüm anda koşup yardım ettim. Makinistlik görevinde dikkat çok önemli bir unsur. Hat içerisinde günde onlarca olayla karşılaşabiliyoruz, yaya, hayvanlar girebiliyor. O akşam da dikkatim sayesinde, fark edilemeyebilirdi, hava karanlıktı çünkü. Daha geç fark edebilirdim, sonuçta trenler ağır makineler olduğu için durma payları biraz daha uzun, normal araçlar gibi değil. Geç fark ettiğimde daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Çok mutluyum yardım edebildiğim için. Erken fark ettiğim, daha kötü sonuçlar olmadığı için mutluyum. Kısıtlama saatindeydi, kimse yoktu geç fark edilseydi belki daha kötü olurdu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2021-02-02 09:12:56



