Samsun'da haritada risk artıyor

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Samsun'da “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritasındaki 1 haftalık değişime bakıldığında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı bölgelerin artış gösterdiği dikkat çekiyor.

27 Ocak tarihinde risk haritasına bakıldığı zaman şehir genelinde düşük risk anlamına gelen yeşil rengin hakim olduğu görülüyordu. Aradan geçen 1 haftalık zaman diliminden sonra 2 Şubat tarihinde harita incelendiği zaman risk yoğunluğundaki artış gözle görülür hale geldi.

Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Samsun’da netice vermeye başlamıştı ancak bugün risk haritasına bakıldığında artış dikkat çekici seviyeye geldi.

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