El yapımı taşıt ilgi odağı oldu Taşıtın mimarı Mustafa Gül: “İmkanım olsa, tank bile yaparım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El yapımı taşıt ilgi odağı oldu Taşıtın mimarı Mustafa Gül: “İmkanım olsa, tank bile yaparım”

İHA

El yapımı taşıt ilgi odağı oldu Taşıtın mimarı Mustafa Gül: “İmkanım olsa, tank bile yaparım”

Samsun’un Çarşamba ilçesi Akçatarla Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Gül, kendi imkanlarıyla oluşturduğu motorlu taşıt mahallelinin ilgi odağı olurken, projelerini ve düşüncelerini geliştirmek istediğini söyledi.
Çarşamba ilçesine bağlı Akçatarla Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşında ki Çiftçi Mustafa Gül, ailesi ve çevresindeki olumsuz düşüncelere rağmen hobi olarak başladığı ve kendi imkanlarıyla oluşturduğu motorlu taşıt, mahallede ki arkadaşlarının ilgi odağı oldu. Kimi işlerinde bu taşıttan faydalandığını anlatan Mustafa Gül, imkânlarının geniş olması halinde daha fazla şeyler üreteceğini söyledi.

"Kendi imkanlarımla bu haline getirebildim"
Çok önceden parçaları birleştirme işlerine yoğun ilgi duyduğunu anlatan Çiftçi Mustafa Gül, “Eskiden motosiklet tutkusu vardı. Motosikletle çok uğraşıyordum. Sonra motosikletimi bu hale getirmek için ne yapabilirim diye düşündüm 4 tekerlekli bir vasıta haline getirmek istedim. Aklıma böyle bir şey geldi. Kendi imkanlarımla kendim kaynak ve spiral kullanarak tamamen kendi imkanlarımla yapıp bozmak suretiyle bir iki defa deneyince en son bu haline getirebildim” dedi.

"Senin emsallerin uzaya gidiyor uğraşma"
Uğraştığı hobilerinin ailesi ve çevresi tarafından ilk önce yadırganmasından yakınan Mustafa Gül, "Tabii komşularım da, ailemde beni yadırgayanlar oldu. Senin emsallerin uzaya gidiyor uğraşma diyenler oldu hatta emsallerin uzaya çıkıyor bununla uğraşma diyen bile oldu ama aynı zamanda ya iste sen istersen yaparsın, sen de bu zeka var diyenler de oldu. Her şeye rağmen bir hevesti hobiydi benim için yapabilir miyim diye kendimi denedim bu kadar becerebildim. Daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Kendi kaynaklarımla bu kadar olabildi" şeklinde konuştu.

"İmkanım olsa tank bile yaparım"
Kendi imkanlarıyla bunu ürettiğini daha fazla imkanı olsa başka şeylerde yapabileceğini kaydeden Gül, "Bunun maliyeti aslında pat pat tekeri, araba direksiyonu, traktör koltuğunu ve buna benzer şeyleri bir araya getirerek yaptım. Yaklaşık 3 bin TL maliyetle oldu. Tamamen hurdadan toplamak suretiyle. Tarlaya bağ bahçeye gitmek için kullanıyorum . İşimi çok rahat görüyor. İmkanım olsa tank bile yaparım o kadar kendime güveniyorum. Bu bir imkan meselesi büyük bir torna lazım. Büyük gaz altı kaynakları lazım. Bizim evde hurdadan aldığımız kaynakla bu kadar oluyor. Bu bir hobi olarak heves ederek yaptığımız bir şeydi" diye konuştu.

"Başarılı olacağına umudum var"
Söz konusu motosikleti yapabilmek için oğlu Mustafa Gül'ün çok uğraş verdiğini yapma demelerine rağmen kararından vazgeçmediğini anlatan Mustafa Gül’ün babası Kemalettin Gül, "Oğlumun bu gibi şeylere ilgisi çok fazlaydı. 'Uğraşma kendini yorma' demişsem de merakı çoktu. Günlerce uğraştı. Yaptı, bozdu, kırdı yenisini yaptı işin sonunda bu aracı yapabildi. Oğlum pek ilgilenme rahat dur dediysem de yine de durmadı. Sanırım çevresi tarafından beğenilen bir araç oldu. Benim de hoşuma gidiyor bazen binip diğer arabalarımız olmasına rağmen bu araçla biraz yol kat ediyorum. Oğlumun arkadaşları ve çevresi tarafından böyle şeyler yapılsın isteniyor. Ben de başarılı olacağına umudum var" ifadelerini kullandı.

"Tank bile yapacağına inanıyoruz"
Elindeki imkanlarını kullanarak yapılan en iyi bir yapı olduğunu ve sonradan çok ilgi duyulan bir araç olmasını vurgulayan Mustafa Gül'ün arkadaşı Hakan Kurt şu sözleri söyledi: "Mustafa arkadaşımız küçüklüğünden beri bu tarz şeyleri merakı olan bir insandı. Bir yerden kaşiflerin çoğuna deli denir ilk etapta. İmkanlar dahilinde yapılmış olan bir alet, hatta güzelde oldu eğlenmiyoruz. İlk etapta çok ilgi görmedi ama sonrasında meydana çıkınca bayağı ilgi gördü. Sosyal medya üzerinde fark edildi. Biz bunu eğlencenin yanı sıra bölge fındık bahçesi olan bir yer olduğu için gerek ilaçlama olsun bazı hususlarda da geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda imkanlar dahilinde biraz zorlayıp değişik bir model üzerinde de çalışması var şu an bizde elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. İmkanlar dahilinde onunda dediği gibi tank bile yapacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da haritada risk artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da haritada risk artıyor
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Terme Çayı'na yeni gerdanlık Sel yıkmıştı, yerine 8 milyon liraya yenisi yapıldı
YEREL HABERLER Terme Çayı'na yeni gerdanlık Sel yıkmıştı, yerine 8 ...
O vatmana ödül Raylarda bayılan kadını fark ederek ezilmekten kurtaran vatman ödüllendirildi
YEREL HABERLER O vatmana ödül Raylarda bayılan kadını fark ederek ...
Kadın vatmanın dikkati sayesinde ölümden dönen Merve: Hayatta kalmam mucize
YEREL HABERLER Kadın vatmanın dikkati sayesinde ölümden dönen Merve: ...
Samsunspor’da 1 ayrılık daha Guy Yameogo Belçika’nın Westerlo takımına kiralandı
YEREL HABERLER Samsunspor’da 1 ayrılık daha Guy Yameogo Belçika’nın ...
Başkan Kılıç: “Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için her zaman önemli”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri ...
Tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci yangın
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci yangın
Jandarma ocak ayında 35 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma ocak ayında 35 aranan şahsı yakaladı
Sinop'ta araçlardan atılan çöpler ‘pes’ dedirtiyor
YEREL HABERLER Sinop'ta araçlardan atılan çöpler ‘pes’ dedirtiyor
Atakum’da ‘evde destek’ dönemi Başkan Deveci’den ‘Evde Destek Hizmetleri Birimi’ müjdesi
YEREL HABERLER Atakum’da ‘evde destek’ dönemi Başkan Deveci’den ...
Sandıkçı: “Vatandaşlarımızın derdi, bizim derdimiz”
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Vatandaşlarımızın derdi, bizim derdimiz”
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı
Çarşambalı kadınlardan Rektör Ünal’a yöresel ürünler
YEREL HABERLER Çarşambalı kadınlardan Rektör Ünal’a yöresel ürünler
Samsun’dan Uzak Doğu ve Arabistan yarımadasına deniz salyangozu ihracatı İsrail ve Güney Amerika ülkelerine balık unu ve balık yağı 2020 yılında Samsun’da hayvansal ürün ihracatı arttı
YEREL HABERLER Samsun’dan Uzak Doğu ve Arabistan yarımadasına deniz ...
Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm
YEREL HABERLER Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm
Cezaevinden izinli çıkıp annesini darp eden şahıs adliyede
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkıp annesini darp eden şahıs ...
İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı İhsan Kalkavan’ın adı çocuk parkında yaşayacak
YEREL HABERLER İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı İhsan ...
Motosikletli sürücü ehliyet sınavı sırasında sürücü adayının kullandığı araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletli sürücü ehliyet sınavı sırasında sürücü ...
Samsun Üniversitesi DÜSAM'da "Sosyoloji Güncesi" başlıyor
YEREL HABERLER Samsun Üniversitesi DÜSAM'da "Sosyoloji Güncesi" ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Sevgilisi tarafından öldürülen Arzu'ya hüzünlü uğurlama
YEREL HABERLER Sevgilisi tarafından öldürülen Arzu'ya hüzünlü ...
Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Baba ve 3 oğlu DEAŞ'tan adliyeye sevk edildi
Havza’da SASKİ 2021 çalışma planı görüşüldü
YEREL HABERLER Havza’da SASKİ 2021 çalışma planı görüşüldü