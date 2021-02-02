DEAŞ'tan 3 kişi adliyeye sevk edildi

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan B.H.A.A., A.Q.K.S. ve A.S.H.H. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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