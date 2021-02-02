Hayata anlam katıyorlar

Hayata Anlam Katanlar Derneği, korona virüs pandemisi ve hafta sonu kısıtlamaları sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Samsun'da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği, korona virüs (Kovid19) salgını süresince işsiz kalan geçim derdine düşen yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak, gıda yardımında bulundu. Daha önce il genelinde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak, binlerce kişinin hayatına anlam katan, Hayata Anlam Katanlar Derneği, korona virüs salgını ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için kolları sıvadı. Pandemi boyunca ihtiyaç sahiplerine binlerce koli dağıtan dernek, ayrıca kolilerle birlikte yüzlerce hijyen paketi verdi.



“Hayatlara dokunmaya devam edeceğiz”

Salgın süresince işsiz ve ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ulaştıklarını ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, "Dernek olarak daha önce yaptığımız birçok projede, ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye ve minik öğrencilere yardımda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bu pandemi süresinde de derneğimiz gerek üyelerimiz, gerekse gönüllülerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor. Yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte her gün maddi durumu olmayan, evine bir ekmek almakta bile zorlanan onlarca başvuru alıyoruz. Hafta sonu kısıtlamalarında bu ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştırıyoruz. Dernek başkanı olarak, destek veren, gönüllü çalışan insanların hayatlarına anlam katmak için yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve hep birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.

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