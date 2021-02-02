Bafra’da suçlulara geçit yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı

3 ayrı telefon dolandırıcılığından hakkında 7 yıl 6 ay cezası bulunan T.Y. (31), yağma sucundan 7 ay 14 ay hapis cezası bulunan V.D., hırsızlık suçundan 3 yıl cezası olan D.K., hırsızlık, uyuşturucu, yaralama ve tutuklunun kaçırılması suçlarından 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ü. (43) ve uyuşturucu suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası olan M.D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.