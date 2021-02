2020'de 11 bin 280 yaşlıya evde bakım hizmeti

İrfan Can, Fenerbahçe'de

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2020 yılında 11 bin 280 yaşlıya "evde bakım hizmeti" verildi.

Büyükşehir Belediyesi, evde bakım, yaşlı bakım, kadın aile ve toplum hizmeti, huzurevi ile engelli hizmetleri ve sosyal hizmetler alanında yürüttüğü çalışmalar ile önemli bir görevi yerine getiriyor. Samsun ve 17 ilçesinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü hizmetlerle yardım elini uzatan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve bakımlarını yapıyor. İhtiyaç sahiplerinin evlerini de temizleniyor.

Yaşlı bakım hizmetleri kapsamında temizlik, kişisel bakım, sağlık, PDR, yemek yapımı, bez yardımı, sosyal inceleme ve fizik tedavi olmak üzere 2020 yılında 11 bin 280 yaşlıya hizmet verildi. Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından verilen danışmanlık hizmetleri kapsamında da, 78 yetişkin, 132 çocuk ve ergene bireysel danışmanlık, 20 çifte aile danışmanlığı, 2 bin 736 kişiye telefon ile psikososyal destek hizmeti verildi. 65 yaş üstü 11 bin 73 kişiye de ev ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık hizmetleri kapsamında ise, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri de sunuldu.

Kimsesizlikten, maddi imkansızlıklardan veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetlerden yararlanabilmek için Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi aracılığıyla irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan vatandaşın evine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişileri Evde Bakım Hizmetleri ekibi ziyaret ederek evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor.

Yaşamın her alanında vatandaşın yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaşamın her alanında vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz engelli vatandaşlarımızı da evlerinde ziyaret edip, temizlik ve öz bakım gibi işlerini yapıyor, eksiklerini tamamlıyoruz. Yaşlılarımızda dahil evlerinde ihtiyaç duydukları hizmetleri yapan özel ekiplerimizle onları hiç yalnız bırakmayacağız. Sosyal sorumluluk bilinci taşıyan tüm hizmetlerimiz her zaman devam edecek” dedi.

