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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra Belediyesi'nin ücretsiz akademi hazırlık kurslarına ilgi büyük

İHA

Bafra Belediyesi'nin ücretsiz akademi hazırlık kurslarına ilgi büyük

Bafra Belediyesi’nin özel yetenek sınavına girecek öğrencilere destek olmak amaçlı hayata geçirdiği ücretsiz hazırlık kursları büyük ilgi görüyor.
Eğitime verdiği desteği pandemi sürecinde de sürdüren Bafra Belediyesi; beden eğitimi spor yüksek okulu (BESYO), polis özel harekât (PÖH), polis meslek yüksekokulu (PMYO), polis meslek eğitim merkezi (POMEM), polis amirleri eğitim merkezi (PAEM) ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için hayata geçirilen kurslara 216 kayıt yapıldı.
Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler nezaretinde, baybayan kursiyerlere eğitim veriliyor. Hafta içi 09.0016.00 arası verilen kurslar 12 grup üzerinden eğitim görüyor. Günde 4 grubun hazırlıklarını sürdürdüğü kurlarda lisans ve ön lisans POMEN kurslarında tüm kursiyerlerin Kovid19 testi yaptırmış olmasının yanında düzenli dezenfekte işlemleri de alanda yerine getiriliyor.
21 Aralık tarihinde başlanan kurslarda girilecek sınavlarla ilgili farklı parkurlar hazırlandı. 4 antrenör eşliğinde devam eden kurslar POMEM bittiğinde diğer kursların alım tarihine göre devreye girecek şekilde oluşturuldu.
Kendileri için oldukça önemli bir dönüm noktasında böylesi bir hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler, kendilerini ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür ettiler.
Ücretsiz olarak hizmete sunulan hazcılık parkuru hakkında düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Gençlerimizin hayatlarında önemli bir adım olarak nitelendirilen sınavlara hazırlık aşamasında Bafra Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlıyor olmak bizleri mutlu ediyor. Sınavlara girecek tüm kardeşlerime muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

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