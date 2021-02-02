Tutuklanan şahsın cezaevi girişinde üzerinde tıbbı maskeye sarılı esrar ele geçirildi

Samsun'da tutuklanan bir kişinin cezaevi girişinde yapılan aramada tıbbı maskeye sarılı esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Çarşamba Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hükümlü olan A.S.(42) polis tarafından gözaltına alınıp adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Çarşamba Kapalı Cezaevi girişinde üzerinde arama yapılan A.S.'nin korona virüsten dolayı takılan tıbbi maskeye sarılı 50 gram esrar ve 2 adet kenevir tohumu ele geçirildi. A.S. savcının talimatı doğrultusunda polise teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.