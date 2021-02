Samsun’da 1181 projeye hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun’da bugüne kadar yatırım değeri 448,7 milyon TL olan 1181 projeye hibe desteği verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK, Türkiye’de 125 milyon euro hibe destek bütçesi ile 07 Ocak 2021 tarihinde onuncu başvuru çağrı ilanına çıktı. TKDK, bu çağrı döneminde, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki yatırımlara yüzde 4070 arasında değişen oranlarda hibe desteği verecek.

IPARD II Onuncu Başvuru Çağrı döneminde, “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” kapsamında hazırlanacak olan projelerin kabulü 15 Şubat19 Mart 2021 tarihleri arasında TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü’ne yapılacak. Bu kapsamda; süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler ve yumurta üreten tarımsal işletmeler yüzde 5070 hibe ile desteklenecek. Bu tedbir kapsamındaki yatırımlar için toplam 45 milyon euro hibe bütçesi tahsis edildi.

“Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar” kapsamında hazırlanacak olan projelerin kabulü ise 15 Şubat26 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak olup süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde yapılacak yatırımlara yüzde 4050 hibe desteği verilecek. Bu sektörler için tahsis edilen hibe destek bütçesi 85 milyon euro.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünün çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, 2011 yılından bugüne kadar, Samsun’da IPARD kapsamında toplam yatırım değeri 448,7 milyon TL olan 1181 adet proje ile sözleşme imzalandığını ve toplam 221,1 milyon TL hibe tahsis edildiğini belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Yatırımları tamamlanan 1074 adet projeye toplam 145,1 milyon TL hibe ödenmiştir. Yatırımları devam eden 107 adet projeye de yatırımlar tamamlandığında kalan 73,4 milyon TL hibe ödenecektir. Ayrıca incelemeleri tamamlanan toplam yatırım değeri yaklaşık 48,6 milyon TL olan 60 adet projemiz de sözleşme hazırlıkları devam etmektedir. Samsun ilimizde yürütülen IPARD projeleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdamı sağlanmıştır. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğümüz IPARD programı kapsamında desteklenen proje sayısında birinci, yapılan ödeme tutarında da ilk sıralarda yer almaktadır. Yatırımcılarımızı ve üreticilerimizi hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılan başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere TKDK Samsun İl Koordinatörlüğümüze davet ediyorum” dedi.

