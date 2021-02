OMÜ Sudan'a ziraat fakültesi kuracak OMÜ ile Sudan üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Sudan’daki Holy Qurann and Taseel of Sciences Üniversitesi bünyesinde tasarlanan ziraat fakültesinin kurulması ve geliştirilmesi aşamasında aktif rol alacak.

Bu kapsamda Rektörlüğü ziyaret eden Holy Qurann and Taseel of Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abaker Abdelbant Adam, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından Rektörlük makamında ağırlandı.

Sudan’da kurulacak olan ziraat fakültesi hakkında bilgi alan Rektör Ünal, konuklarla bu doğrultuda bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Görüşmeden sonra iş birliği protokol metnini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Holy Qurann and Taseel of Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abaker Abdelbant Adam imzaladı.

İmzalanan protokolle; öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının geliştirilmesi, karşılıklı eğitim modeliyle öğrencilerin 2 yıl Sudan’da, 2 yıl da OMÜ’de eğitim alması öngörülüyor. Bunların yanı sıra, araştırma geliştirme (ARGE) projeleri ve eğitim programlarının hazırlanması ile dünyadaki teknolojik ve inovatif gelişmelere göre oluşturulacak ders programlarında İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim verilmesi planlanıyor.

Ziyarete ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, paydaş Üniversitenin Rektör Yardımcısı Doktor Brair Saadeldin ile Türkiye Şube Müdürü Dr. Majid Abdulrazzaq, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ve Uluslararası Birim Başkanı Doç. Dr. Said Kurşunoğlu eşlik etti. Görüşme sonunda Rektör Ünal, konuklara günün anısına hediye takdiminde bulundu.

