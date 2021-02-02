Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) YILPORT Samsunspor, TFF 1'inci Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada hakemin kural hatası yaptığı iddiası ile maçın tekrar oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 31.01.2021 tarihinde oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor müsabakasındaki, sonucu aleyhimize direkt olarak etkileyen kural hatasından dolayı, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına; maçta kural hatasının olduğunun tespitine, maçın başlangıcından itibaren tekrar oynatılmasına ve maçta gerçekleşen disiplin uygulamalarının yapılmamış sayılmasına yönelik başvurusunu teslim etmiştir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-02-02 16:46:46



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