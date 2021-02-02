Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kazımkarabekir Mahalle sakinleri ve semt pazarcı esnafı ile bir araya gelerek problem ve taleplerini dinledi.

Başkan Demirtaş, Yıldıray Çınar Kültür Merkezi konferans salonunda korona virüs tedbirleri doğrultusunda Kazımkarabekir Mahalle sakinleri ve mahallede kurulan pazar esnafı ile bir araya geldi.

Toplantıda santral yanı pazar esnafı sorunlarını dile getirerek Başkan Demirtaş’tan çözüm talep etti. Mahalle sakinleri ise mahalle girişlerine araçlarını hızlarını kesmek ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek adına bariyer konulmasını istedi.



“Sorunları hep birlikte çözeceğiz”

İlkadım ilçesinde tüm sorunları vatandaş ve esnaflar ile birlikte hareket ederek çözeceklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”İlçemizdeki bütün sorunları en az seviyeye düşürmek için ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ilçemiz ile ilgili bütün sorunlarımızı ele aldık ve çalışmalarımıza başladık. Allah’ın izni ile ilçemiz ile ilgili hiçbir sorun kalmayacak. Siz değerli esnaflarımız ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunarak, ilçemizin sorunlarını hep birlikte konuşarak çözeceğiz” dedi.



“Modern pazar yerlerini ilçemize kavuşturacağız”

Pazar esnafının ve vatandaşların taleplerini değerlendiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizdeki pazar yerlerine ait beklentilerin farkındayız. Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Burada sizlerle bir araya gelerek gerek esnafımızın gerekse vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri gidermek ve sizlerin istek ve taleplerinizi ortak bir noktada çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda Kazımkarabekir Mahallemizde bulunan santral pazarımızın ilçe halkının ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlenerek mevcut semt pazarındaki bulunan elektrik santrali ve kavşak uygulamasının güvenlik zafiyetine imkan vermemesi için durum değerlendirmesi yaparak mevcut pazar yerinin düzenlemeye ya da farklı bir noktada bölgemize yakışır yeni pazar yerini ilçe halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Programa Sabit Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı ile İlkadım Belediyesi Zabıt Müdürü Şeref Sarı da katıldı.

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