Tramvay istasyonunda bayılan o kız konuştu: "Şu anda şans eseri hayattayım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tramvay istasyonunda bayılan o kız konuştu: "Şu anda şans eseri hayattayım"

İHA

Tramvay istasyonunda bayılan o kız konuştu: "Şu anda şans eseri hayattayım"

Samsun'da tramvay beklediği istasyonda aniden fenalaşıp raylara düşen 21 yaşındaki Merve Huntürk o anları anlatarak, "Telefonla konuşurken gözüm karardı ve bayıldım. Gözümü açtığımda vatman Merve hanım vardı. Şu anda şans eseri hayattayım" dedi.
Atakum ilçesi Türkİş Tramvay İstasyonu'nda tramvay beklediği sırada fenalaşarak raylara düşen 21 yaşında Merve Huntürk tramvayı kullanan kadın vatman Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtuldu. Olay anını anlatan Merve Huntürk, "O gün Atakum'a arkadaşıma gitmiştim. Oradan sonra arkadaşımdan çıktım, o saatte sokağa çıkma yasağı vardı. Normal dolmuş bulamadığım için tramvay ile eve gidecektim. Durakta telefon ile konuşuyordum. Telefonla biraz konuştum ve panoya baktım tramvayın gelmesine kaç dakika kaldığına 4 dakika vardı. Biraz daha telefonla konuştum. Ondan sonra 1 dakikayı gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözüm karardı ve bayıldım. Gözümü açtığımda Merve hanım vardı. Vatman hanımefendi. Birkaç tane vatandaş vardı. Hastane götürüldüm ve gerekli müdahaleler yapıldı. Ondan sonra taburcu oldum. Şu anda bir teşhis koyulmadı. 2 haftadan beri böyle bayılıyorum. Bu kadar büyük boyutlu ilk defa oldu. Şu anda bir belirtim yok, bir şeyim yok. Hastalığımın ne olduğunu da bilmiyorum. Cuma gün belli olacak. Merve hanıma çok teşekkür ederim. Bir kadın olarak yaptığı meslekte çok zor bir meslek. Beni kurtaran kişinin de hemcinsim olması da beni çok mutlu ediyor. Görmemesi bile bir ihtimaldi sadece. Şu anda şans eseri hayattayım" diye konuştu.
Samsun 28 Ocak'ta meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesi raylı sisteminde çalışan 33 yaşındaki vatman Merve Yıldız Öker, raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde fark etmiş, tramvayı durdurarak onu ezilmekten kurtarmış ve yardımına koşmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”
Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu
YEREL HABERLER Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu
OMÜ Sudan'a ziraat fakültesi kuracak OMÜ ile Sudan üniversitesi arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ Sudan'a ziraat fakültesi kuracak OMÜ ile Sudan ...
Samsun’da 1181 projeye hibe desteği
YEREL HABERLER Samsun’da 1181 projeye hibe desteği
Rektör Ünal: "Uygulamalı merkezleri fiziki olarak bir araya toplamak istiyoruz" OMÜ araştırma ve uygulama merkezlerinin yapısını gözden geçirdi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "Uygulamalı merkezleri fiziki olarak bir ...
Samsunspor’dan TFF’ye başvuru: Kural hatası tespiti ve maçın tekrarı istendi
YEREL HABERLER Samsunspor’dan TFF’ye başvuru: Kural hatası tespiti ...
Tutuklanan şahsın cezaevi girişinde üzerinde tıbbı maskeye sarılı esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Tutuklanan şahsın cezaevi girişinde üzerinde tıbbı ...
OMÜ'ye TÜBİTAK’tan proje performans ödülü
YEREL HABERLER OMÜ'ye TÜBİTAK’tan proje performans ödülü
75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi
YEREL HABERLER 75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla ...
Hırsızlar öğrenci yurdunda ne bulduysa çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar öğrenci yurdunda ne bulduysa çaldı
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
Ertuğrul Sağlam’dan 'kural hatası' açıklaması
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam’dan 'kural hatası' açıklaması
Çatıyı tamir ederken çöken duvarın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıyı tamir ederken çöken duvarın altında kalan ...
Bafra Belediyesi'nin ücretsiz akademi hazırlık kurslarına ilgi büyük
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi'nin ücretsiz akademi hazırlık ...
2020'de 11 bin 280 yaşlıya evde bakım hizmeti
YEREL HABERLER 2020'de 11 bin 280 yaşlıya evde bakım hizmeti
Tıpta nadir rastlanan bir durum: "75 yaşında erkek meme kanserini yendi"
YEREL HABERLER Tıpta nadir rastlanan bir durum: "75 yaşında erkek ...
Vali Dağlı: “Tedbirlere toplumsal olarak uymalıyız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Tedbirlere toplumsal olarak uymalıyız”
Bafra’da suçlulara geçit yok
YEREL HABERLER Bafra’da suçlulara geçit yok
Bafra'da iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu
YEREL HABERLER Bafra'da iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu
Atakum'da dilenci operasyonu: 14 dilenciye suçüstü
YEREL HABERLER Atakum'da dilenci operasyonu: 14 dilenciye suçüstü
Kadın vatmanın dikkati sayesinde ölümden dönen Merve: Hayatta kalmam mucize (2)
YEREL HABERLER Kadın vatmanın dikkati sayesinde ölümden dönen Merve: ...
Altın eriyor Altın 2020'de güldürdü, 2021'de üzüyor Özman: "Altının düşüşü sürmeyebilir" "Bu durum tamamen Türk Lirası'nın değer kazanması, yabancı paraların kurlarının aşağı doğru çekilmesinden kaynaklı" "Mutant virüs etkisiyle altının ons fiyatının bin 900 dolar seviyelerine çıkacağı ve döviz karşısında biraz prim yapacağı kanaatindeyim"
YEREL HABERLER Altın eriyor Altın 2020'de güldürdü, 2021'de ...
Samsun TSO yönetimi, Şahin’e başarı diledi
YEREL HABERLER Samsun TSO yönetimi, Şahin’e başarı diledi
Hayata anlam katıyorlar
YEREL HABERLER Hayata anlam katıyorlar