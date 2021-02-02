Çarşambaspor hükmen galip

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, geçen hafta sahasında oynadığı Gölcükspor maçında yaşanan olaylar sonrasında 30 hükmen galip sayıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, geçen hafta sahasında Gölcükspor’u konuk etmişti. Karşılaşmada 'talimatlara aykırı hareket’ ettiği gerekçesiyle Gölcükspor takımı PFDK’ya sevk edilmişti. PFDK tarafından yapılan açıklamaya göre, Gölcükspor Kulübü'nün, 28 Ocak 2021 tarihinde oynanan ÇarsambasporGölcükspor Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, A takım listesinde yer almayan sporcuların müsabaka isim listesine yazılması suretiyle oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların müsabakada yer almasından dolayı 20202021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün TFF 3. Lig Futbolcu Uygunluğu ve Genç Futbolcu Teşvik Sistemi Başlıklı Ek2. maddesi ve Futbol Müsabaka Talimatının 22/d maddesi uyarınca (30) hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.



Karar sonrası açıklamalarda bulunan Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, yaşanan olayların en başından bu yana takipçisi olduklarını anlatarak, “Çarşambaspor’umuz verilen bu karar sonrası hükmen 30 galip sayılmıştır. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değildir. Federasyonun belirlediği kurallar ve kaideler var. Sahada kurallara göre oynanıp kazanılan bir spor branşıdır. Bizler de Gölcüklü kardeşlerimizin böyle bir kural hatası yapmasını istemezdik ancak sonuçlar herkes için geçerlidir” dedi.

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