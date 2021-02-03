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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ses kısıklığı ses teli felcinin habercisi olabilir

İHA

Ses kısıklığı ses teli felcinin habercisi olabilir

İnsanda iki adet ses teli olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzm. Doç. Dr. Özgür Kemal, “Bu ses telleri nefes alırken açılır, ses çıkarırken kapanırlar. Ses tellerinin kapanmasında herhangi bir sebep ile problem olursa, aralarından hava kaçağı olur ve ses kısıklığı meydana gelir” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzm. Doç. Dr. Özgür Kemal, ses teli felci ve sorunu gidermek için uygulanan ses teli dolgusu hakkında bilgi verdi. Ses teli kapanmasının en büyük sebebinin ses tellerinin felci olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal, “Ses teli felcinin de en büyük sebebi guatr ameliyatıdır. Tiroit bezinin hemen sağında ve solunda ses tellerine giden sinirler bulunmaktadır. Bu sinirler tiroidektomi ameliyatı sırasında hasar görebilir. Hasarlanma tek taraflı olursa ses kısıklığı, çift taraflı olursa nefes darlığı meydana gelebilir. Bunun dışında vokal kordlarının atrofisi (ses teli erimesi), vokal kordların skarı (ses teli yaralanmaları), sulkus vokalis (ses teli oluğu) gibi hastalıklarda ses teli kapanmasında sorun olabilir. Eğer, ses tellerinizde herhangi bir sebeple hareket veya kapanma problemi varsa buna bağlı olarak ses kısıklığı meydana gelebilir. Tek taraflı ses teli felcinde, konuşurken yorulma, kısık ses olabilir ve bu durumda, ses tellerine yapılacak olan dolgu ile felçli ses teli orta hatta getirilir. Orta hatta gelen ses teli, karşı taraftaki ses telinin dokunabileceği duruma erişir ve bu da ses kısıklığının giderilmesini sağlar. Ayrıca hastanın konuşma sırasındaki yorgunluğu azalır” diye konuştu.

Ses teli dolgusu etkin bir tedavi yöntemidir
Ses teli dolgusunun yapımı hakkında da bilgi veren Dr. Kemal, "Ses teli dolgusunun yapılmasında iki yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi lokal anestezi altında poliklinik şartlarında yapılan dolgudur. Diğeri ise genel anestezi altında ameliyathanede dolgu yapılmasıdır. Her iki yöntemde de tedavide oldukça etkindir. Hangi yöntemin seçileceği hasta ve hekim arasındaki iletişime bağlı olarak planlanır. Çok fazla miktarda kapanma problemi olan hastalarda dolgular yeterli olmayabilir. Bu gibi hallerde, daha ziyade silikondan yapılan implantlarla ses teli orta hatta getirilebilir. Samsun’da ve hatta Karadeniz’de KBB hekimlerince ses teli felci olan hastalara başarılı tedaviler uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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