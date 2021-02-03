Atakum’dan 2020’de 13 ilçeye 3 bin 550 koli giyim yardımı Atakum Belediyesi 2020’de dayanışmayı Türkiye’ye yaydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum’dan 2020’de 13 ilçeye 3 bin 550 koli giyim yardımı Atakum Belediyesi 2020’de dayanışmayı Türkiye’ye yaydı

İHA

Atakum’dan 2020’de 13 ilçeye 3 bin 550 koli giyim yardımı Atakum Belediyesi 2020’de dayanışmayı Türkiye’ye yaydı

– 2020’de kentteki ihtiyaç sahiplerine 10 binden fazla gıda kolisi dağıtan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 12 mahallede gezici mağaza açtı, bin 745 kişiye giyim eşyası ulaştırdı, Samsun’un 13 ilçesine 3 bin 550 koli giyim yardımı gönderdi. 236 ailenin ev eşyası ihtiyacına yanıt veren Paylaşım Merkezi; Elazığ, Artvin, Giresun ve İzmir’de meydana gelen afetlerin ardından mağdur vatandaşlara da yardım eli uzattı.
Atakum Belediyesi’nin sosyal dayanışma projelerinden biri olan Paylaşım Merkezi, kentteki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Samsun ve Türkiye genelinde zor durumda kalan herkese ulaşıyor. Yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü olan Paylaşım Merkezi, 10 binlerce kişiye iyilik eli uzattı. Samsunluların bağışladığı kullanılmayan kıyafetleri tasnif ederek Atakum’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Paylaşım Merkezi; Elazığ, Artvin, Giresun ve İzmir’de yaşanan doğal afetlerin ardından afetzedelere de yardım eli uzattı. Korona virüsü salgınının ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısı ile Samsunlu yardımseverlerin da katkıları ile hazırlanan gıda kolileri, pandemi döneminde işsiz ve aşsız kalan vatandaşlara umut oldu. 2020 süresince kentteki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nin gıda kolileri, 350 kilometrekare genişliğindeki ilçenin her noktasına ulaştı. Kentsel yerleşim alanlarının yanı sıra tüm kırsal mahallelere giderek zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzatan Paylaşım Merkezi ekipleri, temel gıda ürünlerini içeren 10 binden fazla koliyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

“Samsun’un 13 ilçesine 3 bin 550 koli giyim yardımı”
Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 2020 yılında Samsunlu 218 yardımseverden giyim ürünleri, mobilya ve ev eşyaları içeren bağışlar aldı. Yardımseverlerin bağışladığı kıyafetleri tasnif ederek yeniden kullanıma sunan Paylaşım Merkezi, kentin 12 ayrı mahallesinde gezici mağaza açtı. Merkez aracılığıyla İhtiyaç sahibi bin 745 Atakumlu; yaş, cinsiyet, beden gibi özelliklere göre kullanıma hazır hale getirilen giyim eşyalarına ücretsiz şekilde sahip oldu. 2020 yılında Samsun’un Havza, Alaçam, Terme, Canik, İlkadım, Yakakent, 19 Mayıs, Bafra, Ayvacık, Tekkeköy, Kavak, Çarşamba ve Ladik ilçelerine de kıyafet desteğinde bulunan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 3 bin 550 koli giyim ürününün zor durumdaki vatandaşlara ulaştırılmasına aracılık etti. Yardımseverlerin bağışlamak istedikleri kullanılabilir durumdaki mobilya ve ev eşyalarını adreslerinden teslim alarak depolayan Paylaşım Merkezi, 2020 yılında ihtiyaç sahibi 236 aileye destek oldu. Stokta bulunan mobilya ve ev eşyaları, desteğe ihtiyaç duyan Atakumluların adreslerine teslim edildi.

“Elazığ, Artvin, Giresun ve İzmir ile afet dayanışması”
Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 2020’de Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşanan afetlerin ardından zor durumda kalan vatandaşlara da yardım eli uzattı. Atakum Belediyesi’nin afetzedeler için düzenlediği yardım kampanyalarına yapılan dayanışma bağışları, Paylaşım Merkezi ekiplerince afet bölgelerine ulaştırıldı. Ocak ayında meydana gelen ve 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği 6,5 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından afet bölgesine 600 koli ısıtıcı, giyim ve gıda ürünleri taşıyan yardım TIR’ı gönderildi. Temmuz ayında Artvin Yusufeli Dokumacılar köyünde yaşanan ve çok sayıda vatandaşın evsiz kalmasına sebep olan yangın sonrasında kıyafet, yorgan, nevresim ve battaniye içeren yardım paketleri, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekiplerince Dokumacılar’a ulaştırıldı. Yaklaşık 140 parça battaniye, yorgan, yastık ve nevresimden oluşan ev eşyalarının yanı sıra 107 koli kadın, erkek, genç, çocuk kıyafeti; atkı, bere, eşofman ve çanta yangın mağdurlarına teslim edildi. Ağustos ayında Giresun’da yaşanan ve 10 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan sel felaketinde de Atakum Belediyesi afetzedeleri yalnız bırakmadı. Bölgedeki acil ihtiyaçlara yanıt vermek üzere 10 ton içme suyu Giresun’un Doğankent ilçesine gönderildi. Ekim ayında Ege Denizi’nde meydana gelen ve 117 vatandaşın yaşamını yitirmesine sebep olan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, İzmir’e iki yardım tırı gönderdi. 400 koli gıda ürünü, 500 koli kıyafet, 10 palet su, 100 paket bebek bezi, bin 132 adet bebek mamasından oluşan yardım malzemeleri İzmirli depremzedelere ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15. yüzyıldan bugüne Saathane
YEREL HABERLER 15. yüzyıldan bugüne Saathane
54 bin lira kazanmak için 82 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER 54 bin lira kazanmak için 82 bin lira dolandırıldı
19 Mayıs'ta tablet ödüllü yarışma
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta tablet ödüllü yarışma
Karadeniz'de sıcaklıklar artıyor, yağış iklimi değişiyor Samsun’da sıcaklık trendi devam edecek Samsun’da şubat ayında hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıktı
YEREL HABERLER Karadeniz'de sıcaklıklar artıyor, yağış iklimi ...
Samsun'da 6 milyon 940 bin adet kaçak makaron ele geçti
YEREL HABERLER Samsun'da 6 milyon 940 bin adet kaçak makaron ele ...
Samsun'da TÜFE yüzde 16,61 arttı
YEREL HABERLER Samsun'da TÜFE yüzde 16,61 arttı
Ses kısıklığı ses teli felcinin habercisi olabilir
YEREL HABERLER Ses kısıklığı ses teli felcinin habercisi olabilir
Tavuk fiyatlarına 2 TL zam Pamuk: "Alelacele sanki yangından mal kaçırır gibi bir anda zam uygulandı"
YEREL HABERLER Tavuk fiyatlarına 2 TL zam Pamuk: "Alelacele sanki ...
İzinli uzman çavuş define aramak için kaçak kazı yaparken yakalandı
YEREL HABERLER İzinli uzman çavuş define aramak için kaçak kazı ...
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
YEREL HABERLER Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü ...
Çarşambaspor hükmen galip
YEREL HABERLER Çarşambaspor hükmen galip
Tramvay istasyonunda bayılan o kız konuştu: "Şu anda şans eseri hayattayım"
YEREL HABERLER Tramvay istasyonunda bayılan o kız konuştu: "Şu anda ...
Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Sorunları hep birlikte çözeceğiz”
Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu
YEREL HABERLER Samsunspor'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu
OMÜ Sudan'a ziraat fakültesi kuracak OMÜ ile Sudan üniversitesi arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER OMÜ Sudan'a ziraat fakültesi kuracak OMÜ ile Sudan ...
Samsun’da 1181 projeye hibe desteği
YEREL HABERLER Samsun’da 1181 projeye hibe desteği
Rektör Ünal: "Uygulamalı merkezleri fiziki olarak bir araya toplamak istiyoruz" OMÜ araştırma ve uygulama merkezlerinin yapısını gözden geçirdi
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "Uygulamalı merkezleri fiziki olarak bir ...
Samsunspor’dan TFF’ye başvuru: Kural hatası tespiti ve maçın tekrarı istendi
YEREL HABERLER Samsunspor’dan TFF’ye başvuru: Kural hatası tespiti ...
Tutuklanan şahsın cezaevi girişinde üzerinde tıbbı maskeye sarılı esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Tutuklanan şahsın cezaevi girişinde üzerinde tıbbı ...
OMÜ'ye TÜBİTAK’tan proje performans ödülü
YEREL HABERLER OMÜ'ye TÜBİTAK’tan proje performans ödülü
75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla yendi
YEREL HABERLER 75 yaşındaki erkek hasta, meme kanserini ameliyatla ...
Hırsızlar öğrenci yurdunda ne bulduysa çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar öğrenci yurdunda ne bulduysa çaldı
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
Ertuğrul Sağlam’dan 'kural hatası' açıklaması
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam’dan 'kural hatası' açıklaması