Atakum’dan 2020’de 13 ilçeye 3 bin 550 koli giyim yardımı Atakum Belediyesi 2020’de dayanışmayı Türkiye’ye yaydı

– 2020’de kentteki ihtiyaç sahiplerine 10 binden fazla gıda kolisi dağıtan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 12 mahallede gezici mağaza açtı, bin 745 kişiye giyim eşyası ulaştırdı, Samsun’un 13 ilçesine 3 bin 550 koli giyim yardımı gönderdi. 236 ailenin ev eşyası ihtiyacına yanıt veren Paylaşım Merkezi; Elazığ, Artvin, Giresun ve İzmir’de meydana gelen afetlerin ardından mağdur vatandaşlara da yardım eli uzattı.

Atakum Belediyesi’nin sosyal dayanışma projelerinden biri olan Paylaşım Merkezi, kentteki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Samsun ve Türkiye genelinde zor durumda kalan herkese ulaşıyor. Yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü olan Paylaşım Merkezi, 10 binlerce kişiye iyilik eli uzattı. Samsunluların bağışladığı kullanılmayan kıyafetleri tasnif ederek Atakum’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Paylaşım Merkezi; Elazığ, Artvin, Giresun ve İzmir’de yaşanan doğal afetlerin ardından afetzedelere de yardım eli uzattı. Korona virüsü salgınının ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısı ile Samsunlu yardımseverlerin da katkıları ile hazırlanan gıda kolileri, pandemi döneminde işsiz ve aşsız kalan vatandaşlara umut oldu. 2020 süresince kentteki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi’nin gıda kolileri, 350 kilometrekare genişliğindeki ilçenin her noktasına ulaştı. Kentsel yerleşim alanlarının yanı sıra tüm kırsal mahallelere giderek zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzatan Paylaşım Merkezi ekipleri, temel gıda ürünlerini içeren 10 binden fazla koliyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.



“Samsun’un 13 ilçesine 3 bin 550 koli giyim yardımı”

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 2020 yılında Samsunlu 218 yardımseverden giyim ürünleri, mobilya ve ev eşyaları içeren bağışlar aldı. Yardımseverlerin bağışladığı kıyafetleri tasnif ederek yeniden kullanıma sunan Paylaşım Merkezi, kentin 12 ayrı mahallesinde gezici mağaza açtı. Merkez aracılığıyla İhtiyaç sahibi bin 745 Atakumlu; yaş, cinsiyet, beden gibi özelliklere göre kullanıma hazır hale getirilen giyim eşyalarına ücretsiz şekilde sahip oldu. 2020 yılında Samsun’un Havza, Alaçam, Terme, Canik, İlkadım, Yakakent, 19 Mayıs, Bafra, Ayvacık, Tekkeköy, Kavak, Çarşamba ve Ladik ilçelerine de kıyafet desteğinde bulunan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 3 bin 550 koli giyim ürününün zor durumdaki vatandaşlara ulaştırılmasına aracılık etti. Yardımseverlerin bağışlamak istedikleri kullanılabilir durumdaki mobilya ve ev eşyalarını adreslerinden teslim alarak depolayan Paylaşım Merkezi, 2020 yılında ihtiyaç sahibi 236 aileye destek oldu. Stokta bulunan mobilya ve ev eşyaları, desteğe ihtiyaç duyan Atakumluların adreslerine teslim edildi.



“Elazığ, Artvin, Giresun ve İzmir ile afet dayanışması”

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, 2020’de Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşanan afetlerin ardından zor durumda kalan vatandaşlara da yardım eli uzattı. Atakum Belediyesi’nin afetzedeler için düzenlediği yardım kampanyalarına yapılan dayanışma bağışları, Paylaşım Merkezi ekiplerince afet bölgelerine ulaştırıldı. Ocak ayında meydana gelen ve 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği 6,5 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından afet bölgesine 600 koli ısıtıcı, giyim ve gıda ürünleri taşıyan yardım TIR’ı gönderildi. Temmuz ayında Artvin Yusufeli Dokumacılar köyünde yaşanan ve çok sayıda vatandaşın evsiz kalmasına sebep olan yangın sonrasında kıyafet, yorgan, nevresim ve battaniye içeren yardım paketleri, Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekiplerince Dokumacılar’a ulaştırıldı. Yaklaşık 140 parça battaniye, yorgan, yastık ve nevresimden oluşan ev eşyalarının yanı sıra 107 koli kadın, erkek, genç, çocuk kıyafeti; atkı, bere, eşofman ve çanta yangın mağdurlarına teslim edildi. Ağustos ayında Giresun’da yaşanan ve 10 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan sel felaketinde de Atakum Belediyesi afetzedeleri yalnız bırakmadı. Bölgedeki acil ihtiyaçlara yanıt vermek üzere 10 ton içme suyu Giresun’un Doğankent ilçesine gönderildi. Ekim ayında Ege Denizi’nde meydana gelen ve 117 vatandaşın yaşamını yitirmesine sebep olan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, İzmir’e iki yardım tırı gönderdi. 400 koli gıda ürünü, 500 koli kıyafet, 10 palet su, 100 paket bebek bezi, bin 132 adet bebek mamasından oluşan yardım malzemeleri İzmirli depremzedelere ulaştırıldı.

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