Rüzgardan çatısı uçan evlerde zarar tespit çalışmaları

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Samsun'da şiddetli rüzgardan çatıları uçan evlerde zarar tespit çalışmaları başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumartesi akşamı meydana gelen şiddetli rüzgardan dolayı kırsal alanda bazı evlerin çatıları uçtu. Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çarşamba Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri dün ve bugün ilçenin Taşdemir Mahallesi ile Kabaceviz Mahalesi'nde hasar tespit çalışmaları yaptı.

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