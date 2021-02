Başkan Demir: “Hepimiz görevimizi iyi yapmak zorundayız”

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

İtfaiye Daire Başkanlığı İstişare Toplantı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yaptığımız her işi şehrimize, insanımıza hizmet için yapıyoruz” dedi.

Birimlerle istişare toplantılarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile bir araya geldi. Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin ve personelin de yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, “Kendi görev alanımızla ilgili eksiğimiz, fazlamız ne, ne yapıyoruz, daha neler yapabiliriz. Bunları konuşacağız. En iyisini yapmak hepimizin görevi. Ben belediye başkanıyım. Ben de sizin gibi belediyenin bir çalışanıyım. Bu yönüyle hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Sadece sorumluluk ve idari yönden daha verimli çalışmak için yönetim açısından bizler varız” diye konuştu.

“Yaptığımız işte artı bizim değil, eksi bizim. Kamu hizmetinin gereği bu” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yaptığımız her işi şehrimize, insanımıza hizmet için yapıyoruz. Yaptığımız işle ilgili çoluğumuzu çocuğumuzu buradan geçindiriyoruz. İşimizin karşılığı da bu. Ben 3 dönem milletvekilliği, bakanlık yaptım. O bitti. Şimdi belediye başkanlığı yapıyorum. Bu görevimiz de bitecek ve normal hayatımıza döneceğiz. Sizden önce çalışan arkadaşlarınız vardı. Emekli oldular. Ne diyoruz; güzel anılmak, güzel hatıralar bırakmak önemli. Arkada güzel bir hatıra bırakmak önemli” şeklinde konuştu.

Samsun’un bölgenin merkezi olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemlerde yaptığı çalışmalarla iyi bir itfaiye teşkilatına sahip olduğunu belirten Başkan Demir, “Bunu daha yukarılara çıkarmak, daha da geliştirmek bizim görevimiz. Arkadaşlar şunu unutmayalım; Hepimiz birbirimizden farklıyız. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Birbirimizi sevmeyebiliriz ama bir şey var. Hepimiz görevimizi iyi yapmak zorundayız. 1 milyon 350 bin insanımıza sorumluluğumuz var. Aynı hedefe kilitlenmek zorundayız. İyi bir itfaiye teşkilatımız var. Burayla ilgili çalışmalarımız olacak. Hepiniz son derece üstün gayret sarf ediyorsunuz. Allah yaşatmasın; yangın, sel, deprem gibi afetler karşısında hayatlarınızı hiçe sayarak görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Kurtarılan bir hayatın manevi hazzı bambaşka bir duygu. Sizler de görev itibariyle can güvenliğinizi tehlikeye atarak bu görevleri ifa etmeye çalışıyorsunuz. Hem ruhen hem bedenen sürekli hazır olmak durumundasınız.”

