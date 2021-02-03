Samsun’da 1 ayda 867 şüpheli şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 1 ayda 867 şüpheli şahıs yakalandı

İHA

Samsun’da 1 ayda 867 şüpheli şahıs yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ocak ayı içerisinde 867 şüpheli şahıs yakalandı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmaları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yapılan uygulamalarda 44 bin 380 şahıs ve 34 bin 939 araç sorgulanmış ve çeşitli suçlardan aranan 867 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulamalar neticesinde 15 kayıp şahıs bulundu. Diğer uygulamalarda ise 30 adet tabanca, 245 adet tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği, 56 av tüfeği fişeği, 13 adet şarjör ve adet kesici/delici alet ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 3 şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda 300 gram toz esrar, 1.607 gram kubar esrar maddesi, 16 adet extasy, 95 adet sentetik hap, 309 gram metaamfetamin, 246 adet sikke, 90 adet obje, 1 adet av tüfeği, 46 av tüfeği mühimmatı ve 5 adet dedektör ele geçirildi.
Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Trafik Timlerince; 45 bin 182 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 1141 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 245 araç sürücüsüne radar hız sınırını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 63 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 145 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 591 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 18 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 389 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 1 ayda 14 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 1 ayda 14 kilo esrar ele geçirildi
Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar, 34 bin lira ceza yediler
YEREL HABERLER Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar, 34 bin lira ...
Samsun´da kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 36 bin lira ceza
YEREL HABERLER Samsun´da kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 36 bin ...
Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Sedef romatizmasına dikkat
YEREL HABERLER Sedef romatizmasına dikkat
Raylara düşen kız hayatını kurtaran vatmanı unutmadı: "Ona bir can borçluyum" Raylara düşen kızdan hayatını kurtaran vatmana çiçekli teşekkür
YEREL HABERLER Raylara düşen kız hayatını kurtaran vatmanı unutmadı: ...
Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
Başkan Demir: “Hepimiz görevimizi iyi yapmak zorundayız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hepimiz görevimizi iyi yapmak ...
Bafra'da fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Bafra'da fahiş fiyat denetimi
Canik zabıtasından fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Canik zabıtasından fahiş fiyat denetimi
Samsun'da metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına ...
Fidan ve tohumda satış durgun
YEREL HABERLER Fidan ve tohumda satış durgun
Rüzgardan çatısı uçan evlerde zarar tespit çalışmaları
YEREL HABERLER Rüzgardan çatısı uçan evlerde zarar tespit ...
Balığı sıcak çarptı Havalar ısınınca balık satışları düştü
YEREL HABERLER Balığı sıcak çarptı Havalar ısınınca balık satışları ...
Öldürdüğü Arzu´nun cesedini yolcu gibi yanına oturtup 90 kilometre taşımış
YEREL HABERLER Öldürdüğü Arzu´nun cesedini yolcu gibi yanına oturtup ...
Terme'nin ulaşım ağı genişliyor
YEREL HABERLER Terme'nin ulaşım ağı genişliyor
Demirtaş: “Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız”
YEREL HABERLER Demirtaş: “Biz vatandaşımıza hizmet etmek için ...
Atakum’dan 2020’de 13 ilçeye 3 bin 550 koli giyim yardımı Atakum Belediyesi 2020’de dayanışmayı Türkiye’ye yaydı
YEREL HABERLER Atakum’dan 2020’de 13 ilçeye 3 bin 550 koli giyim ...
15. yüzyıldan bugüne Saathane
YEREL HABERLER 15. yüzyıldan bugüne Saathane
54 bin lira kazanmak için 82 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER 54 bin lira kazanmak için 82 bin lira dolandırıldı
19 Mayıs'ta tablet ödüllü yarışma
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta tablet ödüllü yarışma
Karadeniz'de sıcaklıklar artıyor, yağış iklimi değişiyor Samsun’da sıcaklık trendi devam edecek Samsun’da şubat ayında hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıktı
YEREL HABERLER Karadeniz'de sıcaklıklar artıyor, yağış iklimi ...
Samsun'da 6 milyon 940 bin adet kaçak makaron ele geçti
YEREL HABERLER Samsun'da 6 milyon 940 bin adet kaçak makaron ele ...
Samsun'da TÜFE yüzde 16,61 arttı
YEREL HABERLER Samsun'da TÜFE yüzde 16,61 arttı