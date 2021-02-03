Samsun’da motosikletli Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması

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Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri iki ayrı noktada aynı anda asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı ile Bahçelievler Mahallesi 100.Yıl Bulvarı'nda bu akşam aynı ayda asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, şüpheli şahıslar ve araçları denetledi.

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