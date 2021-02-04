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Mobilyacılar Odası’ndan ‘Toybelen’ açıklaması “Fiyatlar ve ödeme koşulları yeniden gözden geçirilsin”

İHA

Mobilyacılar Odası’ndan ‘Toybelen’ açıklaması “Fiyatlar ve ödeme koşulları yeniden gözden geçirilsin”

Toybelen'de esnafa sunulan iş yeri fiyatları ve ödeme şartlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Mobilyacılar Odası Başkanı Cengiz Gürtan, "Bu fiyatlar ve ödeme koşulları yeniden gözden geçirilsin" çağrısında bulundu.
Cengiz Gürtan, son günlerde çok tartışılan yeni Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Samsun'daki mevcut sanayi sitelerine ait iş yeri fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Mobilyacılar Odası Başkanı Gürtan, "İlkadım Sanayi Sitesi’ndeki 157 metre kare alan içinde 3 katlı imara açık olan 100 metre kare dükkânların fiyatı 300 bin lira. Yine Örnek Sanayi Sitesi’ndeki 113 metrekare arsa içinde 2 katlı 100+100 metrekare dükkânların fiyatı da 300 bin liradır. Toybelen Sanayi Sitesi'nde ise 100 metre kare dükkân fiyatı 405 bin liradır. Ayrıca 2 katlı dükkân fiyatları tek katı 810 bin lira olarak belirtildi. Yani 2 kat için 1 milyon 620 bin lira ödenmek zorunda kalınacaktır" dedi.
Toybelen'deki dükkan fiyatlarının emsallerine göre çok pahalı, ödeme koşullarının daha zorlayıcı ve vadesinin daha kısa süreli olduğunu savunan Cengiz Gürtan, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda esnafımızın bu şartlarda iş yeri satın alabilme şansı çok düşüktür. Esnaf kira ödemelerinde, kullanmış oldukları kredi ödemelerinde veya diğer benzeri ödemelerde devletten destek beklerken, iş yerleri için belirlenen satış fiyatları ve ödeme koşulları akıl sınırlarını zorlamaktadır" ifadelerini kullandı.
Mobilyacılar Odası Başkanı Gürtan, açıklamalarının devamında ise, "Burada şöyle bir iyileştirmeyi de paylaşırken diğer taraftan üzerinde durulmayan yanlış ve eksik anlatılan bir hususa da dikkat çekmek isterim. Sürecin ilk başında peşinat yüzde 25 denilirken bu miktar yüzde 10'a çekilmiştir. Her ne kadar esnafın yüzünü güldürecek bir indirim olmasa da çaba gösterip rakamı aşağı çekenlere teşekkür ederim. Lakin bu peşinattan hemen 6 ay sonra yüzde 7.5 ve ikinci 6 ayda yüzde 7.5'luk 2 ödeme ile yüzde 25'e tamamlanan bir ödeme vardır. 'İş yerlerinin tamamlanması 2 yıl sürecek' denildiğine göre esnaf, zaten ilk 1 yılda peşinatla birlikte 3 ödeme yapmış olacaktır. Dolayısıyla esnaf sadece 1 yıl ödeme yapmayacaktır" diye konuştu.
Dikkat edilmesi gereken bir başka konunun ise 2 katlı dükkanların kullanım koşulları olduğunu ifade eden Başkan Cengiz Gürtan, "Bu dükkanlar ayrı ayrı satılacağı için aynı meslek grubuna dahi satılmış olsa kullanımları ne kadar sağlıklı olacaktır? Hele ki ayrı dallarda iş kollarına satılırsa üst ya da alt katta oluşan sesler gibi durumlar, diğer dükkanın çalışma kapasitesini çok çok olumsuz etkileyecektir" şeklinde konuştu.

“Peşinat yüzde 10 vade 120 ay olsun”
Gürtan taleplerini ise şöyle dile getirdi: “Diğer illerde inşa edilen sanayi sitelerinde olduğu gibi Toybelen Sanayi Sitesi’nde de peşinatın yüzde 10 olmasını, ara ödeme olmaksızın teslim tarihinden sonra da vadenin 120 aya ya da en azından 90 aya çıkarılmasını istiyoruz. Ancak bu şartlarda Toybelen Sanayi Sitesi asıl ve gerçek amacına uygun inşa edilirken esnafın hakları korunmuş olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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