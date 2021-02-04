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Aktarlarda fiyatlar ikiye katladı

İHA

Aktarlarda fiyatlar ikiye katladı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan aktarlarda kış aylarının en çok tercih edilen bitkisi ıhlamur olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında yüzde 100’e varan artış yaşandı.
Kış mevsimi nedeniyle soğuk havalarda ve yaşanan korona virüs salgınından dolayı tabii bitkilere ilgi günden güne artarken Çarşamba ilçesindeki aktarlar, dağ ıhlamuru olmak üzere bütün ürünlerin yüzde 100 zamlandığını açıkladı. Geçen seneye oranla çoğu ürünlerin zamlandığını dile getiren esnaflar, “Hakiki saf gül yağı geçen sene 60 TL'den satılırken şimdi 140 TL, kabak çekirdeği yağı geçen yıl 45 TL'den satılırken şu anda 90 TL'den satışa sunuluyor. Bitkisel saç boyaları fiyatları da 20 TL'den 33 TL'ye çıktı” dedi.
Aktarlar salgın ve kış mevsimi nedeniyle propolis, reishi mantarı, çörek otu yağı, ebegümeci, kekik çayı, kekik yağı, zeytin yaprağı ve zeytin yağına talebin arttığını dile getirdi.

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