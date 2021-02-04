Hibeyle başladı, taleplere yetişemiyor Genç kadın girişimcinin hedefi tam otomasyonlu üretim tesisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hibeyle başladı, taleplere yetişemiyor Genç kadın girişimcinin hedefi tam otomasyonlu üretim tesisi

İHA

Hibeyle başladı, taleplere yetişemiyor Genç kadın girişimcinin hedefi tam otomasyonlu üretim tesisi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 yıla yakındır kültür mantarı yetiştiriciliği yapan Emine Tuğ, taleplere yetişememesi nedeniyle tam donanımlı bir üretim alanı oluşturmak istiyor.
Çarşamba ilçesine bağlı Beyyenice Mahallesi’nde yaklaşık 5 yıldır kültür mantarı üretimi yapan genç kadın girişimci Emine Tuğ, kültür mantarına talebin çok olması nedeniyle talepleri karşılama noktasında bazı zorluklar yaşadığını ve otomasyonlu bir mantar üretim tesisi oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Kadın girişimci Emine Tuğ, mahallesinde ikamet eden kadınlara da iş alanı oluşturmanın büyük gururunu yaşadığını paylaşırken, üretim alanında destek beklediğini de aktardı.
Genç girişimci olarak 2016 yılından bu yana kültür mantarı yetiştiriciliği yapan Emine Tuğ, "2016 yılında Tarım Bakanlığımızın sunmuş olduğu Genç Çiftçi Hibe projeleriyle birlikte başvuru yaptık. Yaklaşık 5 yıldır üretim yapıyoruz. İşimden memnunum. Çok güzel gidiyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Hedefim, kapasitemizi büyüterek tam donanımlı, otomasyonlu bir tesis kurmak. Çünkü ürüne talep çok fazla, ama maalesef bizde her gün mantar olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Yaz döneminde talepler yarı yarıya düşüyor. Şuan sezonu olduğu için çok talep var" dedi.

Desteklerle kapasite artıyor
Alınan desteklerden dolayı büyük fayda sağladıklarını kaydeden Tuğ, "2016’da Genç çiftçiden 28 bin 800 Türk Lirası destek aldık. 2017 yılında, Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi’nin ’Can Suyu’ projesi vardı. Mantar üreticilerine 10 ton kompos desteği sağlamışlardı. Bize çok faydası oldu. Çünkü diğer tesisin yeni kurulumu yapılmıştı. Maddi anlamda sıkıntı yaşıyorduk. Sermaye olarak baya desteği olmuştu. 2018 yılında diğer tesisi kurduk. Genç Çiftçi projeleriyle birlikte kurmuştuk. Bu şekilde kapasitemizi gittikçe arttırıyoruz" şeklinde konuştu.

Amaç, hem kendilerine hem ülkeye fayda sağlamak
Çalışmanın ve üretmenin kendilerine ve ülkeye fayda sağladığını belirten Çiftçi Tuğ, "Biz çalışmak istiyoruz. Üretmek, üretirken etrafımızda ihtiyacı olan arkadaşların faydalanmasını istiyoruz. Ekonomiye katkımız olsun, kendimiz faydalanırken ülkemize de faydamız olsun istiyoruz. Bunun içinde destek bekliyoruz. Biz mantar üreticileri olarak Türkiye genelinde en büyük problemimiz, iklimlendirme koşullarını sağlarken enerjiyi çok yüksek kullanıyoruz. Dolayısıyla elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Bu konuda bize Tarım Bakanlığı’mızın ve diğer yetkililerimizin desteği olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalleli kadınlara iş kapısı oldu
Genç girişimci Emine Tuğ’un kültür mantarı üretim tesislerinin kendileri için mahallelerinde önemli bir iş kapısı olduğunu söyleyen Zübeyde Atasoy ise "3 senedir burada çalışıyorum. İşimden çok memnunum. İş yerim evime yakın, hem çocuklarımla ilgilenip, işimi görüp burada da çalışma imkanım oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahla yaralandığı hastanede anlaşıldı
YEREL HABERLER Silahla yaralandığı hastanede anlaşıldı
Aktarlarda fiyatlar ikiye katladı
YEREL HABERLER Aktarlarda fiyatlar ikiye katladı
Mobilyacılar Odası’ndan ‘Toybelen’ açıklaması “Fiyatlar ve ödeme koşulları yeniden gözden geçirilsin”
YEREL HABERLER Mobilyacılar Odası’ndan ‘Toybelen’ ...
Samsunspor ile Bandırmaspor 8. randevuya çıkacak
YEREL HABERLER Samsunspor ile Bandırmaspor 8. randevuya çıkacak
Samsun'un nüfusu 1 milyon 356 bin oldu 2020 yılında Samsun’un nüfusuna 7 bin 537 kişi eklendi
YEREL HABERLER Samsun'un nüfusu 1 milyon 356 bin oldu 2020 yılında ...
Başkan Özdemir: "Havza için güzel planlarımız var"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Havza için güzel planlarımız var"
Çocukluk arkadaşına böbreğini verdi
YEREL HABERLER Çocukluk arkadaşına böbreğini verdi
Kadına şiddete `geri taklalı´ farkındalık
YEREL HABERLER Kadına şiddete `geri taklalı´ farkındalık
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden 'Atatürk heykeli' açıklaması
YEREL HABERLER Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden 'Atatürk heykeli' ...
Cami çıkışı imamın ayakkabısını giyip ayrıldı
YEREL HABERLER Cami çıkışı imamın ayakkabısını giyip ayrıldı
Samsun'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi ...
Samsun’da motosikletli Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Samsun’da motosikletli Yunus ekiplerinden asayiş ...
Samsun’da 1 ayda 867 şüpheli şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da 1 ayda 867 şüpheli şahıs yakalandı
Samsun'da 1 ayda 14 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 1 ayda 14 kilo esrar ele geçirildi
Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar, 34 bin lira ceza yediler
YEREL HABERLER Kahvehanede oyun oynarken yakalandılar, 34 bin lira ...
Samsun´da kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 36 bin lira ceza
YEREL HABERLER Samsun´da kahvehanede oyun oynayan 16 kişiye 36 bin ...
Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
Sedef romatizmasına dikkat
YEREL HABERLER Sedef romatizmasına dikkat
Raylara düşen kız hayatını kurtaran vatmanı unutmadı: "Ona bir can borçluyum" Raylara düşen kızdan hayatını kurtaran vatmana çiçekli teşekkür
YEREL HABERLER Raylara düşen kız hayatını kurtaran vatmanı unutmadı: ...
Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 7 milyon makaron ele geçirildi
Başkan Demir: “Hepimiz görevimizi iyi yapmak zorundayız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hepimiz görevimizi iyi yapmak ...
Bafra'da fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Bafra'da fahiş fiyat denetimi
Canik zabıtasından fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Canik zabıtasından fahiş fiyat denetimi
Samsun'da metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına ...