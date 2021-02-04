Kümesine giren tilkiye seslendiği görüntülerle ilgi gören Seyfettin Amcaya teşekkür belgesi



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da kümesine giren tilkiye, "Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin" diye seslendiği görüntüler sosyal medyada ilgi gören Seyfi İkzek´e (60), Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından teşekkür belgesi verildi.

Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan Seyfi İkzek, kümese giren tilkinin sıkıştığını görünce hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. O anları kayda alan İkzek tilkiye, "Ne yapıyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin, vay vay vay, tavuklara bir şey yapmamış Allah'tan. Yeni girmiş demek ki. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık. Tamam haydi, haydi, haydi" diye seslendi. Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan tilki, kümesten çıkıp uzaklaştı. Seyfi İkzek'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü. İkzek´in ilgi gören görüntülerine kayıtsız kalmayan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye temsilciliği kendisine teşekkür belgesi ve tilki armalı bere ve atkı gönderdi.

`VİDEOYU GÖREN TEBRİK EDİYOR´

WWF tarafından gönderilen teşekkür belgesinin üzerinde yazılanları okuyan İkzek, "Kümesinizde karşılaştığınız tilki kardeş ile kurduğunuz sıcak diyalog, gösterdiğiniz hassasiyet ve merhametiniz yüreklerimizi ısıttı. Türkiye´nin canlarının korunmasına yönelik yaklaşımınızın örnek olmasını diliyor, teşekkür ediyoruz.´ Bize göstermiş oldukları ilgi ve alaka için ben de onlara teşekkür ediyorum. İstanbul´a gittiğim zaman ziyaret etmeyi düşünüyorum. Video sosyal medyada yayılınca büyük bir ilgi gördü. Herkes tebrik ediyor. Tilki deyince insanın aklına avlanması geliyor, doğanın kanunu bu. Ne yaparsan yap kümesine sahip çıkacaksın, sağlam yapacaksın. Başka çaresi yok" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Serap Şerife KARA

2021-02-04 12:14:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.