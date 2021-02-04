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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vezirköprü’ye yeni itfaiye binası

İHA

Vezirköprü’ye yeni itfaiye binası

İlçelerdeki itfaiye teşkilatlarını güçlendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Hizmet Binasının yapımını tamamladı. Şehrin en modern müdahale istasyonunu olan 6 araç kapasiteli hizmet binası yakın zamanda hizmete girecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçelerde de yapılanmasını sürdürüyor. Teşkilatın hareket kabiliyetini ve müdahalelerini daha etkin hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelere yeni istasyonlar kazandırıyor.

Müdahale süresi kısalacak
Samsun genelinde 17 itfaiye istasyonuyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, aralarında İlkadım, Yakakent ve Atakum ilçelerinin de olduğu kentin 8 noktasına yeni itfaiye istasyonları inşa ediyor. Kırsal ilçelerde olay yerine varış süresini kısaltacak istasyon yatırımlarına bir yenisi de Vezirköprü eklendi.

İstasyon sayısı 25’e çıkacak
Samsun’daki kırsal alanın uzun olması sebebiyle itfaiye teşkilatı eksikliklerinin tamamlanmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gönül ister ki doğal afetler hiç yaşanmasın. Lakin çeşitli etkenlerin sebebiyet vermesiyle yangınlar, taşkınlar, kazalar gibi olaylarla karşılaşabiliyoruz. Önemli olan bir olaya en hızlı şekilde varabilmek ve müdahale edebilmektir. Dünya standartlarına göre itfaiye ekiplerinin olay yerine varış süresi 5 ile 8 dakika arasında. Şehir merkezinde bu standardı yakaladık. İlçelerimizde de bu süreyi yakalamak istiyoruz. Bu nedenle ilçelerimize 8 yeni istasyon kuruyoruz. Bunlarla birlikte de istasyon sayımız 17’den 25’e çıkacak” diye konuştu.

Vezirköprü’ye ‘hayırlı olsun’
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kurulacak stratejik istasyonun Kavak ve Canik’e hızlı müdahale sağlayacağını belirten Başkan Mustafa Demir, “Yakakent itfaiye hizmet binasının yer tespitini yaparak, projelendirdik. Atakum’ a yeni bir istasyona kuruyoruz. Diğerlerinin projeleri de tamamlandı. 232 itfaiyecimiz 48 aktif aracımızla canla başla görev yapıyor. İlçelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yeni istasyonlarımızla daha da güçleniyoruz. Vezirköprü Esentepe Mahallesi’nde 960 metrekarelik alanda inşa ettiğimiz itfaiye hizmet binası tamamlandı. Binanın geçici kabulü yapıldı. İstasyonlar arasında en moderni oldu. 23 hafta içinde açılışını gerçekleştireceğiz. Halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
680 metrekaresi kapalı olan 2 katlı istasyonda, 360 metrekarelik 6 araç kapasiteli kapalı otopark, 420 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Binada ayrıca amir odası, eğitim salonu, arşiv, kazan dairesi, yemekhane, santral, dinlenme odası da yer alıyor.

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