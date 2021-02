Minik Fevzi'yi sosyal medyada milyonlar izliyor 11 yaşında çaldığı org ve söylediği şarkılarla müzisyenlere taş çıkartıyor

Pandemide yasaklanan düğünlerden dolayı müzisyen olan babasının eve getirdiği org ile müzik yapan ve bu durumu sosyal medyada paylaşan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i milyonlar izliyor. Evinin bir odasının adeta rengarenk ışıklarla aydınlatan Fevzi, küçük yaşında herkesin beğenisi kazanıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker sosyal medyada çektiği videolar ile fenomen olma yolunda hızla ilerliyor. 36 yıllık müzisyen babasının pandemide yasaklanan düğünlerden dolayı eve getirdiği orga merak saran Fevzi Kaan Türker, kısa zamanda org ile videolar çekmeye başladı. Sonrasında ünlü youtuberların sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlara konuk olan Fevzi Kaan, küçük yaşında milyonlar tarafından izleniyor. Neşeli ve hareketli tavırlarıyla kısa zamanda herkesin beğenisi kazanan Türker, org başında hem çalıyor hem söylüyor hem de oynuyor.



"Aynı evdeyiz bizim haberimiz yok ama Türkiye Fevzi'yi konuşuyor"

Baba Hakan Türker Fevzi'nin her geçen gün izleyici kitlesinin arttığını belirterek, "Ben 36 yıllık profesyonel müzisyenim. Biliyorsunuz pandemi içerisindeyiz. Düğünler şu anda yasak olduğu için kendi klavye ve orgumu eve getirdim. Akşamları bazen canım sıkıldıkça evde canlı müzik yapıyorum. Çocukta bunu görerek kendi içerisinde bir şeyler yapmanın sinyallerini aldı. Gündüzleri ben başka bir işle uğraşıyorum. Org evde kurulu olduğu için kendisi bir şeyler öğreniyor. Annesinin telefonunu alarak videolar çekmiş. İnternete atmış. Bu olaydan bizim kesinlikle bir haberimiz yok. Cuma günü akşam bir akrabamız arıyor. Saat 02.00 civarlarında. Ben de kesin cenaze haberidir dedim. Akrabamız dedi dünya sallanıyor. Türkiye Fevzi'yi konuşuyor. Aynı evdeyiz bizim haberimiz yok ama Türkiye Fevzi'yi konuşuyor. Sosyal medyaya baktık, gerçekten öyle olduğunu gördük. Ertesi gün oldu, ünlüler aradı. Her gün izleyici kitlesi artıyor. Ben müzisyenim ama yıllardır hobi olarak yapıyorum. 1992 yılından beri esnaflık yapıyorum. Müzik bende ikinci planda kaldı. Fevzi'nin meslek olarak tavsiye etmiyorum. İlk önce istikbali önemli bizim için. EBA derslerine şu an giriyor. Takipte ediyoruz. Hocalarımızla beraber takip ediyoruz, kesinlikle kendi haline bırakmıyoruz" dedi.

Fevzi Kaan ise "Babam pandemi dolayısıyla orgu eve getirdi. Ben de annemin telefonu ile gizlice canlı yayın ve video yapmaya başladım. Sosyal medyada keşfet bölümüne düştüm. Sonra ünlüm oldum. En çok oyun havası, damar bunları seviyorum. İleride müzisyen olmak istiyorum" diye konuştu.

