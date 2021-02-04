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2020 yılında 64 bin 516 belge verdi, 1196 belgeyi iptal etti 2 milyon 919 bin 878 TL kira yardımı yaptı

İHA

2020 yılında 64 bin 516 belge verdi, 1196 belgeyi iptal etti 2 milyon 919 bin 878 TL kira yardımı yaptı

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 2020 yılında 64 bin 516 belge oluşturuldu, 1196 adet belge iptal edildi, 608 adet belge şikayet kapsamında incelendi. İmar Barışı’nda kaçak olduğu tespit edilen yapılar hakkında ise yasal işlemleri devam ediyor.
2020 yılında imar planı çalışmaları kapsamında 12 adet bilgilendirme toplantısı düzenleyen Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 2020 faaliyetleri hakkında açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2020 yılında İmar Planı çalışmaları kapsamında 12 adet bilgilendirme toplantısı düzenleyen Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce, 64 bin 516 adet belge oluşturulmuş olup, 1196 adet belge iptal edilmiş, 608 adet belge de gerçek kişi veya kurumlarca iletilen şikayet kapsamında incelenmiştir. İmar Barışı’nda istismarın önüne geçebilmek amacıyla, kaçak olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler ivedilikle yerine getirilmiş olup, yapı kayıt belgelerinin sistem ve mahallinde inceleme işlemleri devam etmektedir.
Yine 2020 yılı içerisinde ilimizdeki yapı inşaatları ve kullanılan yapı malzemelerinin denetimi titizlikle gerçekleştirilmiş olup, 12 şantiye ve 12 büroya 5 bin 274 TL idari yaptırım uygulanmış, 1037 adet yapı müteahhidi yetki belgesi verilmiştir. 4703 sayılı Kanun ile Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetleri kapsamında 38 adet PGD belge denetimi, 160 adet taze beton PGD denetimi gerçekleştirilmiş, 362 bin 846 TL idari yaptırım uygulanmıştır” denildi.
Açıklamada faaliyetler hakkında şu bilgiler verildi:
“53 adet Kömür Satış İzin Belgesi verilmiş, tesis ve işletmelere 336, şikayet üzerine 68 taş ocağında denetim yapılmış, 1 milyon 234 bin 40 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Alo 181 Çevre Hattı’na çevre kirliliği ve diğer hususlarda gelen 697 adet şikâyete hızla cevap vermek üzere harekete geçilmiştir. 2020 yılı içinde 62 atık yönetim planı onaylanmış olup, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülmekte olan Sıfır Atık projesi kapsamında il genelindeki uygulamalar takip edilmiş, denetimler ve bilgilendirmeler yapılmış, 918 adet Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenmiştir. Samsun’da 2020 yılı içinde 22 adet ÇED gerekli değildir kararı, 2 adet ÇED olumlu kararı, 4 adet ÇED gereklidir kararı, 142 adet ÇED kapsam dışı görüşü verilmiş, 5 adet ÇED süreci sonlandırılmıştır. 60 adet İl Müdürlüğü Uygunluk Belgesi, 28 adet geçici faaliyet belgesi, 62 adet çevre izin ve lisans belgesi verilmiş olup, gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. 19 adet kamu yararı onay işlemi ile ikinci el oto galerisi ruhsat işlemlerine esas valilik görüşü istenen 61 adet başvurunun 41 adedi sonuçlandırılmıştır. İlimiz belediyelerinden kardeş şehir onay işlemleri için yapılan 4 başvurudan 3’ü ve 11 adet ihaleden yasaklama işlemi başvurularının hepsi sonuçlandırılmıştır. İlimiz belediyelerinin sendika üye tespitleri yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gönderilmiştir.”

2,9 milyon TL kira yardımı
Açıklamada, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 115 adet binanın risk tespiti yapılmış olup, riskli olduğu kesinleşen 93 binanın yıkımının tamamlanmış, yıkılan binalarda ikamet eden vatandaşlarımıza 2020 yılında Bakanlığımızca toplam 2 milyon 919 bin 878 TL kira yardımı yapılmıştır. Ayrıca, ilimizde 387 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında 5 bin 121 adet doğrudan kiralama talebi alınmış ve 1041 adet kiralama yapılmış olup, diğer taleplerin bir kısmı reddedilmiş, bir kısmının da değerlendirilmesine devam edilmektedir” ifadeleri kullandı.

Vali teşekkür etti
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında afetlere hazırlıklı, hayat kalitesi yüksek şehir ve yerleşimler oluşturulması ve çevrenin korunması noktasında önemli görevler üstlenmektedir. Hem kentsel dönüşüm çalışmaları hem de çevre kirliliğini önlemek gibi birçok alandaki çalışmalarını özveri ve titizlikle sürdüren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelimize emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

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