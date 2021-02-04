Cinayet olayı şüphesiyle gözaltına alınan şahsa elektronik kelepçe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet olayı şüphesiyle gözaltına alınan şahsa elektronik kelepçe

İHA

Cinayet olayı şüphesiyle gözaltına alınan şahsa elektronik kelepçe

Samsun'da misafir olduğu arkadaşının evinin önünde ölü bulunan şahısla ilgili kazmadaki kan izinden olayın cinayet olduğunun ortaya çıkarmasının ardından şüpheli olarak gözaltına alınan şahsa çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe ve ev hapsi verildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde 3 Mart 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan İsa Erdemoğlu’nu (52) kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis yaptığı araştırma sonucu İsa Erdemoğlu’nun gece arkadaşı Hamza Ç.’nin evinde kaldığını ve burada birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti.
İsa Erdemoğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İsa Erdemoğlu’nun kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri 6 kişilik özel ekip kurdu ve olayın cinayet olma ihtimali üzerine büyük bir titizlikle çalışma başlattı.

Kanlı kazma
Cesedin bulunduğu yerin yanındaki bodrumda polis ekipleri kanlı kazma buldu. Kazmadaki kan lekesinin ölen şahsa ait olduğu tespit edildi. Kazda üzerindeki DNA örnekleri alındı ve söz konusu bodrumu kullanan anı apartmanda oturan 2 ayrı kişinin de DNA örnekleri alındı. Yapılan DNA testi sonucundan olayda kullanıldığı değerlendirilen kazmadaki DNA örnekleri aynı apartmanda oturan 67 yaşındaki O.K.’ye ait olduğu tespit edildi. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
O.K. bugün ’adam öldürme’ şüphelisi olarak Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek olayla hiç bir bağlantısının bulunmadığını savundu. O.K.'nin ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracıyla 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracıyla 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü ...
Tarımda Büyükşehir damgası
YEREL HABERLER Tarımda Büyükşehir damgası
Başkan Kılıç: “139 mahallemizin tamamı bizim için kıymetli”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “139 mahallemizin tamamı bizim için ...
2020 yılında 64 bin 516 belge verdi, 1196 belgeyi iptal etti 2 milyon 919 bin 878 TL kira yardımı yaptı
YEREL HABERLER 2020 yılında 64 bin 516 belge verdi, 1196 belgeyi ...
Minik Fevzi'yi sosyal medyada milyonlar izliyor 11 yaşında çaldığı org ve söylediği şarkılarla müzisyenlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER Minik Fevzi'yi sosyal medyada milyonlar izliyor 11 ...
Başkan Deveci: “Kaçak inşaatı bildirmemek kente karşı suç işlemektir” Atakum Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Kaçak inşaatı bildirmemek kente karşı ...
Hamilelikte bağışıklık sistemi güçlü olmalı
YEREL HABERLER Hamilelikte bağışıklık sistemi güçlü olmalı
Masa Tenisi Millî Takımı olimpiyat kampında
YEREL HABERLER Masa Tenisi Millî Takımı olimpiyat kampında
Üç üniversiteden iş birliği
YEREL HABERLER Üç üniversiteden iş birliği
Kazmadaki kan lekesinden alınan DNA örneği cinayet olayını ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Kazmadaki kan lekesinden alınan DNA örneği cinayet ...
Gülsan esnafından ‘indirim’ talebi Esnaf yeni sanayi sitesindeki dükkanların fiyatının indirilmesini istiyor
YEREL HABERLER Gülsan esnafından ‘indirim’ talebi Esnaf yeni sanayi ...
Samsun'da 555 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 555 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi ...
Silahla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya adli kontrol
Balık tutmaya gittiği ırmakta ölü bulundu
YEREL HABERLER Balık tutmaya gittiği ırmakta ölü bulundu
İlkadım'dan yeni doğan ikizlere çeyrek altın Başkan Demirtaş, Yavuz çiftinin ikiz bebek mutluluğuna ortak oldu
YEREL HABERLER İlkadım'dan yeni doğan ikizlere çeyrek altın Başkan ...
Uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalandı
Vezirköprü’ye yeni itfaiye binası
YEREL HABERLER Vezirköprü’ye yeni itfaiye binası
Eski lojmanlardan hırsızlık yapan bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eski lojmanlardan hırsızlık yapan bir kişi yaralandı
Samsun’da 10 günde 23 bin 973 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde toplam 280 bin 688 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Samsun’da 10 günde 23 bin 973 kişiye Kovid-19 aşısı ...
Kümesine giren tilkiye seslendiği görüntülerle ilgi gören Seyfettin Amcaya teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Kümesine giren tilkiye seslendiği görüntülerle ilgi ...
Hibeyle başladı, taleplere yetişemiyor Genç kadın girişimcinin hedefi tam otomasyonlu üretim tesisi
YEREL HABERLER Hibeyle başladı, taleplere yetişemiyor Genç kadın ...
Silahla yaralandığı hastanede anlaşıldı
YEREL HABERLER Silahla yaralandığı hastanede anlaşıldı
Aktarlarda fiyatlar ikiye katladı
YEREL HABERLER Aktarlarda fiyatlar ikiye katladı
Mobilyacılar Odası’ndan ‘Toybelen’ açıklaması “Fiyatlar ve ödeme koşulları yeniden gözden geçirilsin”
YEREL HABERLER Mobilyacılar Odası’ndan ‘Toybelen’ ...