Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da, misafirliğe gittiği arkadaşının evinin önünde cesedi bulunan İsa Erdemoğlu´nun (52) ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada elde edilen yeni bulgular üzerine gözaltına alınan şüpheli O.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-02-04 17:34:55



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