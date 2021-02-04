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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Togar: “İlçemiz çekim merkezi haline geldi”

İHA

Başkan Togar: “İlçemiz çekim merkezi haline geldi”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Son yıllarda ilçemizde hayat bulan dev devlet yatırımlarının yanında yereldeki örnek faaliyetlerimiz, atılımlarımız, projelerimiz, hizmetlerimiz ve çalışmalarımızla ilçemiz çekim merkezi haline geldi” dedi.
Son yıllardaki yatırımların ve projelerin ilçe sınırlarında hayat bulmasıyla bölgedeki insanların yerleşim için tercihlerinin başında bulunan Tekkeköy ilçesinin nüfusu gelişmelere paralel olarak her geçen gün hızla artmaya devam ediyor.
Tekkeköy nüfusunun yatırımlara endeksli olarak hızla arttığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Son yıllarda ilçemizde hayat bulan dev devlet yatırımlarının yanında yereldeki örnek faaliyetlerimiz, atılımlarımız, projelerimiz, hizmetlerimiz ve çalışmalarımızla ilçemiz çekim merkezi haline geldi. 2014 yılında AK hizmet rüzgarıyla tanışan Tekkeköy kabuğunu kırarak bugün nüfusu 55 bin olan bir cazibe kenti oldu. İlçemizdeki gelişimi, değişimi, büyümeyi ve yatırımları gören herkes Tekkeköy’de yerleşmeye başladı” diye konuştu.
Tekkeköy’ün bölgenin ekonomisinin ve istihdamının kalbi olduğunu vurgulayan Başkan Togar, “Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy; SamsunOrdu Karayolunun 13. kilometresinde güneye doğru bir kilometre içeride yer almakta olup, Samsun iline bağlı tarih, turizm, kültür, sanayi ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin nadide ilçelerinden birisidir. Bulunduğu konum itibarıyla kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımına sahip bölgenin tek ilçesidir. Yine hafif raylı sistem ile şehir içi ulaşımda büyük bir rahatlığın sağlanmasının beraberinde ilçeyi Samsun’un batısı ile bir birine bağlamıştır. Artık şehirle iç içe olan herkesin gözdesi olan bir Tekkeköy var” şeklinde konuştu.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bizler ilçenin tüm zenginliklerini bilerek buna göre projeler ve yatırımlar planlamakta ve gerçekleştirmekteyiz. Yeni yapılan Samsunspor Stadyumu, 7 bin 500 kişilik Yaşardoğu Kapalı Spor Salonu, Uluslararası Fuar Alanı, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Lojistik Köy gibi devlet yatırımları ilçemizde hayat buldu. Yine ilçemizde bulunan 19 Mayıs, İlkadım, Örnek sanayi siteleri ile gıda organizenin yanında diğer organize sanayileriyle Tekkeköy bölgenin mutfağı konumunda. Sanayilerimizde Samsun ve çevre illerden yüz binlerce insan çalışıyor. Burada faaliyet gösteren firmalar yurt dışına dahi ürün pazarlayarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine istihdamına büyük katkı sağlıyorlar. Gün içinde ilçemiz nüfusu sanayilerde çalışan insanların işe gelip gitmesiyle yaklaşık 150 bin civarında artış gösteriyor. Bizlerde Tekkeköy Belediyesi olarak insanların ilçemizde vakit geçirip yerleşmeleri için yeni farklı mekanlar, gezi alanları, tesisler, parklar, bahçeler, spor kompleksleri gibi sosyal ve kültürel donatı alanları oluşturduk ve yenilerini oluşturmak için de dur durak bilmeden projeler geliştirmekteyiz. Bunca tarihi, turisttik, kültürel, doğal güzellikleri ve devlet yatırımları ile sanayi bölgelerini elinde bulunduran ilçemizin ekonomik anlamda gelir seviyesi her geçen gün artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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