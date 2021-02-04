Samsun'da 670 bin dal kaçak makaron ele geçirildi

Samsun'da gümrük kaçağı 3 bin 350 kutu içinde 670 bin adet makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 bin 350 kutu içinde toplam 670 bin dal değişik markalarda kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefetten yasal işlem yapıldı.

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