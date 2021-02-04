Samsun'da hırsız 40 bin lira değerindeki 4 güvercini çaldı

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Samsun'da kimliği belirsiz hırsız, bir kişinin bahçesindeki kafeste 40 bin lira değerindeki 4 adet güvercini çaldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K.'ye (30) ait evin bahçesinde bulunan kafesteki piyasa değeri 40 bin lira olan taklacı diye adlandırılan güvercinleri çalındı. Samet K., güvercinlerin bulunup hırsızın yakalanması için Denizevleri Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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